Strahlender Sonnenschein, warme Temperaturen und die ersten Blumen. Der Frühling zeigt sich zur Zeit von seiner besten Seite und das bereits im März. Jetzt wackelt sogar der bisherige Hitzerekord.

Wie warm war es bisher im März 2022 ?

? Was war der bisherige Temperaturrekord ?

? Wann kommt der nächste Regen?

Temperaturrekord: Wie warm war der März 2022 bisher?

kommenden Wochenende werden wieder zahlreiche Sonnenstunden erwartet. Dann wird der diesjährige März wohl der sonnenreichste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. 20 Prozent hat die Sonne schon jetzt im März in Deutschland mehr geschienen als sonst im gesamten Monat. Das schreibt wetteronline.de auf seiner Seite . Und es geht noch weiter, denn auch amwerden wieder. Dann wird der diesjährigewohl derwerden.

195 Stunden Sonne: Welches Jahr ist der Rekordhalter?

Bisher hat im März 2022 mehr als 156 Stunden die Sonne geschienen. In den nächsten Tagen wird dieser Wert weiter steigen. Bisheriger Spitzenreiter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, mit den meisten Sonnenstunden im März, ist das Jahr 1953 mit 195 Stunden. Schon am Freitag könnte der alte Rekord fallen, sollte die Sonne bis dahin jeden Tag zehn Stunden scheinen.

Sonne statt Regen: Was bedeutet das für die Umwelt?

Die Menschen freuen sich über die Sonne zur Zeit am meisten, schließlich liegen viele graue Wochen hinter uns. Die Vorfreude auf den Frühling ist groß. Doch es gibt auch Schattenseiten, denn die Waldbrandgefahr ist durch Trockenheit und Böen stark erhöht. Vor allem in den Regionen von Mecklenburg-Vorpommern über Brandenburg bis nach Sachsen und Bayern. Das Risiko für Waldbrände liegt dort bei Stufe 4 von 5. Auch Pflanzen leiden unter der Trockenheit, denn das Wasser brauchen sie normalerweise zur Versorgung der Wurzeln.

Was sind die Ursachen für Sonne und Trockenheit?

Grund für das aktuelle Klima sind laut wetteronline.de stabile Hochdruckgebiete über Skandinavien. Von Osten gelangt immer wieder trockene Luft nach Deutschland, die die Wolken verdrängt.

Wetterprognose: Wann kommt der nächste Regen?

In den kommenden Tagen ändert sich am aktuellen Wetter nicht viel. Stellenweise soll sogar die 20 Grad-Marke geknackt werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist auch in den kommenden Tagen kaum Regen in Sicht. Erst ab dem Wochenende kommen von Osteuropa aus Wolken und ein Tiefdruckgebiet, das für wechselhafteres Wetter in der kommenden Woche sorgt. Ab Montag seien ein paar Tropfen im Alpenrand zu erwarten. Zur Wochenmitte könnte es etwas mehr Regen geben, aber ab Donnerstag sei das schon wieder vorbei, hieß es von einem Meteorologen. Wie das Wetter dann ab April wird, ist zur Zeit noch Spekulation, doch Prognosen schließen einen Temperatursturz und auch Schnee nicht aus.