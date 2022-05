Der Feiertag an Christi Himmelfahrt wird gern für Ausflüge genutzt. Egal, ob mit der Familie oder am Männertag mit der Herrenrunde auf dem Fahrrad, stellt sich für alle doch die Frage: Wie wird das Wetter zu Himmelfahrt? Wir werfen einen Blick auf die Vorhersagen für Donnerstag, den 26.5.2022, in den einzelnen Bundesländern:

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Baden-Württemberg?

Für BW sagen die sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einen sonnigen Donnerstag voraus. Mit Quellbewölkung, viel Sonne und trocken steigt das Thermometer auf 19 Grad im Bergland und bis 25 Grad im Rheintal. Dazu weht ein schwacher Wind von Nordwest mit frischen Böen.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Bayern?

In Bayern wechseln sich am Donnerstag flache Quellwolken und Sonne ab. Der DWD gibt die Höchstwerte mit 16 bis 23 Grad an. Perfektes Radfahrwetter also, wenn der Wind nicht wäre: Es weht ein mäßiger, im Norden und Osten Bayerns in Böen gebietsweise starker Wind aus West bis Nordwest.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Berlin und Brandenburg?

In Berlin und Brandenburg erwarten die Experten des Deutschen Wetterdienstes an Himmelfahrt durchaus den ein oder anderen Regentropfen. In der Region gibt es demnach einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonnenschein, dazu gelegentlich etwas Regen. Die Höchsttemperatur wird zwischen 19 und 21 Grad erwartet. Zudem weht ein frischer Westwind mit Windböen der Stärke 7.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Hessen?

Am Donnerstag erwarten die DWD-Meteorologen im Norden von Hessen zunächst viele Wolken und bis zum Mittag sind einzelne Schauer möglich. Am Himmel zeigen sich Wolken und Sonne im Wechsel. Das Thermometer klettert auf Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus West, ab dem Mittag kann es vor allem im Norden starke Böen geben.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern?

Für Mecklenburg-Vorpommern wird zum Männertag ein Wechsel von Wolken und etwas Sonnenschein erwartet, dazu kann es örtlich etwas Regen geben. Die Temperatur liegen bei frischen 16 bis 19 Grad. Es weht ein frischer Westwind mit Windböen, an Küstenabschnitten teils stürmischen Böen.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen?

Auch in Niedersachsen und Bremen ist es am Donnerstag zu Christi Himmelfahrt überwiegend stark bewölkt mit Schauern. Am Nachmittag wird die Höchsttemperatur von 20 Grad erreicht. Laut DWD weht ein mäßiger bis frischer und böiger Westwind.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen?

In NRW gibt es am Donnerstag zunächst viele Wolken und einzelne Schauer. Ab dem Mittag wechseln sich Quellbewölkung und Sonne ab und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad, im Bergland 16 bis 20 Grad. Überwiegend weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Ab dem Mittag gibt es vor allem in der Osthälfte starke Böen. Im Abendverlauf lässt der Wind allmählich nach.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland?

Am Donnerstag werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland flache Quellwolken und Sonne im Wechsel erwartet. Laut DWD bleibt es in der Region überwiegend niederschlagsfrei. Das Thermometer klettert auf Höchstwerte zwischen 18 und 23 Grad, im Bergland 16 bis 20 Grad. Überwiegend weht ein mäßiger Wind aus West, ab dem Mittag vor allem im Norden starke Böen.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Sachsen-Anhalt?

Am Donnerstag ist es in Sachsen-Anhalt stark bewölkt, gelegentlich kann es Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad, im Harz bei 12 bis 17 Grad. Zudem weht ein mäßiger, vorübergehend stark böig auffrischender Westwind. Auf dem Brocken kann es zu stürmischen Böen kommen.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Sachsen?

In Sachsen ist es am Donnerstag stark bewölkt, gelegentlich gibt es Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad, im Bergland 12 bis 17 Grad. Laut DWD weht ein mäßiger, im Norden und im Bergland vorübergehend böig auffrischender Westwind.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein?

So richtig ungemütlich wird es an Himmelfahrt im Norden. In Schleswig-Holstein und Hamburg ist es laut Deutschem Wetterdienst überwiegend stark bewölkt mit Schauern. Mit 14 bis 17 Grad ist etwas kühler als an den Vortagen. Es weht ein mäßiger bis frischer Westwind mit Böen in Sturmstärke.

Himmelfahrt 2022: Wie wird das Wetter in Thüringen?

In Thüringen ist es am Donnerstag stark bewölkt und es werden gelegentlich Schauer erwartet. Das Thermometer klettert auf Höchstwerte von 17 bis 20 Grad, im Bergland auf 12 bis 17 Grad. Erwartet wird ein mäßiger, im Norden und im Bergland vorübergehend böig auffrischender Westwind.