In Baden-Württemberg ist der erste Schnee des Jahres gefallen. Auf dem Feldberg im Hochschwarzwald gab es am 26. September bis zu drei Zentimeter Neuschnee, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Die Schneefallgrenze habe bei 1000 bis 1200 Metern gelegen. Von langer Dauer ist die Winterlandschaft aber nicht: Die dünne Schneeschicht soll spätestens am Sonntag wieder schmelzen.

So wird das Wetter am Wochenende in Baden-Württemberg

Am Samstag und Sonntag soll es laut dem Wetterdienst verbreitet und anhaltend regnen. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen 4 Grad im Bergland und 14 Grad im Rhein-Neckar-Raum. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 1 bis 8 Grad ab. In den höchsten Lagen des Südschwarzwaldes sind auch Schneeglätte und Bodenfrost möglich.

Das Wetter am Montag und Dienstag in BW

Die neue Woche beginnt im Südwesten wechselhaft. Am Montag bleibt es zunächst wolkig und trocken. Ab dem Nachmittag kann es in manchen Regionen des Landes wieder regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 16 Grad.

Wintereinbruch in Schweiz und Österreich

Richtig winterlich wurde es derweil in der Schweiz und in Österreich. In Montana im Wallis etwa fielen 25 Zentimeter Schnee - ein Rekord für diese Jahreszeit, wie der Wetterdienst SRF Meteo am Samstag zusammen mit dem Foto eines Schneemanns twitterte. In Davos in Graubünden seien es 26 Zentimeter Schnee gewesen. Viele Straßen in den Bergen waren schneebedeckt und mehrere Pässe deshalb gesperrt, darunter der Große-Sankt-Bernhard-Pass auf 2469 Meter, wo am vergangenen Wochenende noch 18 Grad gemessen worden waren. In Österreich reichte der Schnee am Samstag auch bis in viele Täler. Bei der Wetterstation Bischofshofen auf 550 Metern Höhe seien zwei Zentimeter Neuschnee gemessen worden, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Wieder mildes Wetter in Baden-Württemberg von Dienstag an

Vom Dienstag an bis zum Wochenende zeigt sich dann die Sonne. Die Temperaturen pendeln sich auf bis zu 18 Grad ein.