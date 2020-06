Feiertag im Südwesten bleibt trüb und teils nass. Nach Angaben des DerbleibtNach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Donnerstag gebietsweise mit Regen oder Sprühregen. Ab dem Mittag bilden sich im Süden des Landes vermehrt Quellwolken. Örtlich werden Schauer und vor allem im südlichen Bergland Gewitter erwartet. Gegen Abend nimmt die Bewölkung den Meteorologen zufolge ab und es ist meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 16 Grad im Bergland und 22 Grad in Nordbaden.

Der Freitag zeigt sich dann von einer ganz anderen Seite: Es wird sonnig, mit einzelnen Quellwolken. Im Bergland kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 29 Grad.

Gewitter am Wochenende

Am Wochenende sollte man jedoch wieder an den Regenschirm denken Laut DWD startet der Samstag meist noch sonnig, gegen Mittag nimmt aber das Regen- und vor allem das Gewitterrisiko im Land zu. Vor allem im Süden von Baden-Württemberg ist mit schweren Gewittern zu rechnen. Es bleibt jedoch warm mit Temperaturen zwischen 19 und 28 Grad. Am Sonntag klingen die Schauern ab.