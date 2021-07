Baden-Württemberg Gewitter gab, fragen sich viele auch heute, am Dienstag, 27.07.2021, welche Vorhersage der DWD) für Baden-Württemberg trifft. Der Deutsche Wetterdienst gibt die Warnungen für Landkreise sehr kurzfristig heraus, um möglichst genau sein zu können. Nachdem es gestern in einigen Landkreisen inGewitter gab, fragen sich viele auch heute, am, 27.07.2021, welche Vorhersage der Deutsche Wetterdienst ) für Baden-Württemberg trifft. Dergibt diefür Landkreise sehr kurzfristig heraus, um möglichst genau sein zu können.

Keine Unwetterwarnung für BW am Dienstag, 27. Juli – Vorhersage DWD

Aktuell (Stand 27.07.2021 um 20.15 Uhr) gibt der Deutsche Wetterdienst keine Unwetterwarnung für Landkreise in Baden-Württemberg heraus. Am Dienstagnachmittag lautete die Prognose des DWD: „Heute Nachmittag Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer, zum Abend hin aufziehende Gewitter, kommende Nacht nachlassend. „ Zu Gewittern schreibt de DWD folgendes: Zum Abend hin können einzelne Gewitter in Baden-Württemberg aufziehen. Starkregen (Mengen zwischen 15 und 25 l/qm in 1 Stunde), kleiner Hagel und stürmische Böen um 75 km/h sind möglich. Am Mittwoch ab den Mittagstunden sind vor allem im Südosten einzelne Gewitter möglich.

Starke Gewitter in Baden-Württemberg am Montag

Am Montag, 26.07.2021, hatte der DWD gebietsweise schwere Gewitter vorhergesagt. Bei einem schweren Gewitter in Rastatt sind am Montagabend durch einen umgefallenen Baum vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Auch andere Bäume seien umgestürzt, zudem seien mehrere Baugerüste umgefallen. Eine Straßenunterführung lief voll, was dazu führte, dass zwei Autos im Wasser standen.

Überflutete Straßen nach Gewittern in Bayern am Montag