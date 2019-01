Science-Fiction aus Baden-Württemberg Weltraumheld Perry Rhodan: 3000. Roman erscheint im Februar

Rastatt / Uwe Keuerleber

Mit dem dreitausendsten Band kommt ein Roman in den Handel, auf den Zigtausende Leser seit Jahren gewartet haben.

Seit dem ersten Erscheinen im Jahr 1961 hat sich die Serie zu einem der erfolgreichsten Romanhefte in Deutschland entwickelt. Der Weltraumheld aus dem baden-württembergischen Raststatt wird auch in Japan und Brasilien gelesen. Am 15. Februar 2019 kommt Band 3000 in den Handel - der dreitausendste Roman, vom Pabel-Moewig Verlag KG, in einer unendlich erscheinenden Fortsetzungsgeschichte. Er trägt den Titel "Mythos Erde", stellt die Hauptfiguren vor völlig neue Herausforderungen und wurde von den Autoren Christian Montillon sowie Wim Vandemaan geschrieben.

Serie ist multimedial aufgestellt

Jeder Roman wird sowohl in gedruckter Form als auch in Form von E-Books und Hörbüchern publiziert.

Was als kurzlebige Romanserie geplant war, entwickelte sich zu einem Welterfolg, der bis heute anhält. Band 1 - "Unternehmen Stardust" - wurde am 8. September 1961 veröffentlicht, jede Woche folgte ein neuer Roman. In mittlerweile über 56 Jahren wurde keine einzige Ausgabe verpasst: Egal ob Weltkrisen oder Naturkatastrophen passieren, egal ob Mondlandung oder Mauerfall, das Perry Rhodan-Heft erschien.

