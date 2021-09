Der Weltkindertag ist ein in mehr als 145 Ländern begangener Feiertag, wenn auch nicht immer als gesetzlicher Feiertag. Jedes Jahr im September wird auch in Deutschland der Weltkindertag gefeiert, in einem Bundesland ist er sogar ein gesetzlicher Feiertag. Der Weltkindertag soll speziell auf die Rechte von Kindern und ihre individuellen Bedürfnisse aufmerksam machen. Zudem sollen Themen wie Kinderschutz und Kinderpolitik in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden.

Welche Bedeutung hat der Weltkindertag?

? Wo ist der Weltkindertag ein gesetzlicher Feiertag?

Datum: Wann ist der Weltkindertag 2021 in Deutschland

In Deutschland wird der Weltkindertag am 20. September 2021 gefeiert. In diesem Jahr fällt der Weltkindertag auf einen Montag. Es gibt zudem einen internationalen Kindertag, dieser findet am 1. Juni statt.

Wo ist der Weltkindertag ein gesetzlicher Feiertag?

In Deutschland ist der Weltkindertag seit 2019 in Thüringen auch ein gesetzlicher Feiertag. Im thüringischen Landtag wurde von den Linken, SPD und Grünen der Weltkindertag als gesetzlicher Feiertag eingeführt. Durch den zusätzlichen Feiertag, belaufen sich die gesetzlichen arbeits- und schulfreien Feiertage in Thüringen auf insgesamt elf Tage. In den anderen 15 Bundesländern ist der Weltkindertag kein gesetzlicher Feiertag.

Weltkindertag: Haben die Geschäfte geschlossen?

In Thüringen bleiben am Weltkindertag die Geschäfte geschlossen, in allen anderen Bundesländern hingegen läuft der Alltag, bis auf Feste für Kinder und Demonstrationen, wie gehabt weiter.

Bedeutung: Wofür steht der Weltkindertag?

Am 20. September 1989 wurde die Kinderrechtskonvention von den Vereinten Nationen beschlossen. Er soll daran erinnern, dass viele Kinder nicht das Privileg genießen können, einfach nur Kinder sein zu dürfen. Am Weltkindertag soll sich demnach für die Rechte der Kinder eingesetzt werden, und die Förderung von Freundschaften zwischen Kindern und Jugendlichen in Augenschein genommen werden. Zudem sollen sich die Regierungen öffentlich verpflichten, die Arbeit des Deutschen Kinderhilfswerks und UNICEF Deutschland zu unterstützen. Außerdem machen zahlreiche Initiativen zum Weltkindertag am 20. September 2021 mit Demonstrationen, Festen und Veranstaltungen auf die Kinder aufmerksam.

Unter welchem Motto steht der Weltkindertag 2021?

In diesem Jahr steht der Weltkindertag unter dem Motto „Kinderrechte jetzt!“. Mit dieser Parole unterstreichen das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland im Wahljahr, dass es an der Zeit ist, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Damit sollen die Weichen für ein kinderfreundliches Deutschland gelegt werden.

Weltkindertag: Was fordern Organisationen für Kinder?

Während der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass die Belange der Kinder von der Regierung oft hintenangestellt werden. Im Januar 2021 wurde daher vom Bundeskabinett ein Formulierungsvorschlag zur Ergänzung im Grundgesetz verabschiedet, welcher noch diskutiert wird. Aus der Perspektive vom Deutschen Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland ist die Ergänzung jedoch nicht genug. Laut der beiden Organisationen ist hier eine breitere Beteiligung der zivilen Gesellschaft von Nöten, damit die bisher erarbeiteten fachlichen Standards angemessen Berücksichtigt werden können.