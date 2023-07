Die Augen jucken, die Nase läuft, Müdigkeit breitet sich im Körper aus – Was für manche nach klassischen Erkältungssymptomen klingt, gehört für Allergikerinnen und Allergiker im Frühling und Sommer zum Alltag. Wer unter Heuschnupfen leidet und daher regelmäßig mit diesen Symptomen zu kämpfen hat, fragt sich vielleicht, welche Pollen konkret dafür verantwortlich sind und ob die Pollenbelastung aktuell besonders hoch ist. Um das herauszufinden, können sogenannte Pollenflugkalender helfen. Allerdings sollte immer auch der Standort berücksichtigt werden. Denn die relevanten Pflanzenarten unterscheiden sich von Region zu Region. In diesem Artikel erfahrt ihr daher, welche Pollen derzeit in Frankfurt am Main fliegen.

Pollenflug heute: Welche Pollen fliegen aktuell in Frankfurt am Main?

Gräser, Beifuß und Ambrosia. Der Wetterdienst der Mit welcher Pollenbelastung müssen Allergikerinnen und Allergiker in Frankfurt am Main während der kommenden Tage rechnen? Laut allergiecheck.de besteht in Frankfurt derzeit eine sehr niedrige Pollenbelastung durchundDer Wetterdienst der Süddeutschen Zeitung prognostiziert für Frankfurt am Main eine mäßige Pollenbelastung durch Gräser und eine schwache bis mäßige Belastung durch Beifuß. Für Birke, Erle, Hasel, Esche, Roggen und Ambrosia wird hier keine allergene Belastung angegeben.

Pollenflug in Frankfurt am Main: Wie stark ist die aktuelle Belastung?

Das ist die aktuelle Pollenflugbelastung in Frankfurt im Überblick:

Birke: keine allergene Belastung

Erle: keine allergene Belastung

Hasel: keine allergene Belastung

Kiefer: keine allergene Belastung

Esche: keine allergene Belastung

Gräser: sehr geringe bis mäßige allergene Belastung

Roggen: keine allergene Belastung

Beifuß: sehr geringe bis mäßige allergene Belastung

Ragweed/Ambrosia: keine bis sehr geringe allergene Belastung

Heuschnupfen: Diese Pollen fliegen das Jahr über in Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main wachsen das Jahr über bestimmte Baum- und Pflanzenarten, die eine Allergie auslösen können. Laut allergiecheck.de handelt es sich dabei um:

Birke

Erle

Hasel

Kiefer

Esche

Gräser

Roggen

Beifuß

Ragweed (auch Ambrosia genannt)

Diese Baum- und Pflanzenarten blühen allerdings zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Die Antwort auf die Frage, welche Pollen aktuell in der Stadt unterwegs sind, variiert daher über das Jahr.

Wie viele Menschen leiden in Deutschland an Heuschnupfen?

Über die letzten Jahrzehnte ist die Zahl der Menschen mit Allergien ist in westlichen Industriestaaten stark angestiegen. Die letzte Erhebung des Robert Koch-Instituts zur Zahl der Allergikerinnen und Allergiker in Deutschland wurde zwischen 2008 und 2011 durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass bei einem knappen Drittel der Erwachsenen zwischen 18 und 79 Jahren eine Allergie ärztlich festgestellt wurde. Die häufigste Allergie war hier der Heuschnupfen. Die Erhebung ergab, dass bei 15 Prozent der Erwachsenen im Laufe ihres Lebens von Ärzten ein Heuschnupfen diagnostiziert wird. Frauen sind mit 16,5 Prozent häufiger betroffen als Männer mit 13 Prozent.

Was tun bei Verdacht auf Allergie?

Wer das Gefühl hat, an einer Allergie erkrankt zu sein, sollte einen Facharzt oder eine Fachärztin aufsuchen. Grundsätzlich gilt: Zeigen sich Beschwerden wie tränende Augen, Niesanfälle und Abgeschlagenheit über zwei Jahre hinweg, ist eine Diagnostik beim Experten sinnvoll, erklärt Marcus Joest, Lungenfacharzt aus Bonn, gegenüber der Deutschen Presse Agentur. Im Kontext der Allergien ist der entsprechende Fachbereich die Allergologie. Die dort tätigen Expertinnen und Experten sind auf die Diagnose und Behandlung allergischer Erkrankungen spezialisiert.

