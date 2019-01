Schneechaos Weiter Schnee in Bayern - Strecken gesperrt, viele Schulen dicht

Bayer / Annika Bleicher

Auch nach zwei Tagen Dauerschneefall im Süden Bayerns und in Teilen Österreichs ist mit weiterem Neuschnee zu rechnen.

Dauerschnee am vergangenen Wochenende hat regelrechtes Schneechaos in Teilen Österreichs und in Bayern verursacht. Und der Schnee hält weiter an.

Chaos, Chaos, Chaos

Straßensperrungen wegen Lawinengefahr, Behinderungen auf den Straßen und eingeschränkter Bahnverkehr sind die Folgen des weißen Treibens. Auch am Montag (07. Januar 2019) scheint sich noch mehr Schnee anzubahnen. Weitere 20 Zentimeter Neuschnee sind im Landkreis Berchtesgadener Land und weitere fünf Zentimeter sind im Allgäu zu erwarten.

Schulfrei für die Kleinen

Während sich der Großteil der Betroffenen ärgert, dürfen sich die Kleinen freuen. In mehreren Landkreisen bleiben in Bayern die Schulen geschlossen.

Schneemassen bringen Gefahren

Bereits mehrere Menschen sind den Schneemassen zum Opfer gefallen. Der lockere Schnee löst sich leicht und verursacht große Lawinen, die alles und jeden begraben. Ein Mann aus Baden-Württemberg verlor sein Leben in Österreich, weil er in eine Lawine geraten war. Der 32-Jährige aus der Nähe von Heilbronn war am Nachmittag mit einer 25-jährigen Skifahrerin im Gebiet von Damüls unterwegs, als er bis zum Hals verschüttet wurde. Trotz Lawinen-Notfallausrüstung war der Mann bevor er gerettet werden konnte, von weiterem Schnee begraben worden.

Auch ein 44 jähriger Skitourengänger wurde im oberbayerischen Wackersberg bei Bad Tölz von herabfallenden Ästen erschlagen. Unter der Schneelast war eine Baumkrone abgebrochen und auf den Mann herabgestürzt. Der Mann war demnach sofort tot. Nach Polizeiangaben war der Mann alleine unterwegs. Die Einsatzkräfte würden von nachfolgenden Tourengängern alarmiert.

Wie geht es weiter?

Ob die nächsten Tage die Lage wieder entspannen bleibt noch abzuwarten. Meteorologen rechnen mit weiterem Schneefall in den Alpen. Nördlich der Donau soll es aber zunächst regnerisch-nass bleiben.

