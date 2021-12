Es ist wieder an der Zeit: In den kommenden Tagen, vor allem um Heiligabend am 24. Dezember und an den Weihnachtsfeiertagen 25. und 26.12., werden wieder zahlreiche Weihnachtsgrüße per SMS oder Whatsapp verschickt. Am liebsten verziert mit passenden Emojis zu Weihnachten. Zum Glück gibt es zahlreiche Smileys, die zu Weihnachten und der Weihnachtszeit passen. In diesem Text beantworten wir folgende Fragen:

Wo gibt es kostenlose Smileys und Emojis zu Weihnachten?

Smileys und Emojis zu Weihnachten? Wo kann man Weihnachts-Emojis kopieren?

kopieren? iPhone und Android – welche Smileys gibt es bei Whatsapp?

Weihnachten: kostenlose Smileys und Emojis zum Kopieren

Wer Whatsapp auf seinem Handy hat, der hat die dort verfügbaren Emojis schon kostenlos. Grundsätzlich sind bei Android und iOS schon einige Smileys vorinstalliert – auch diese sind kostenlos. Allerdings geht auch noch mehr. Wer Smileys, Emojis und Animationen per Whatsapp verschicken will, die man nicht bei den Standard-Smileys findet, hat eine große Auswahl. Auf folgenden Seiten könnt ihr kostenlos Smileys, Emojis und animierte Gifs kopieren und in eine Whatsapp-Nachricht oder eine SMS einfügen:

weihnachtssymbole.com

animierte-gifs.net – dazu einfach den Finger auf dem animierten Emoji gedrückt halten und Kopieren , danach im Chat einfügen

, danach im Chat einfügen smiliesuche.de

Wer noch auf der Suche nach den perfekten Sprüchen für die Weihnachtszeit ist: Im folgenden Artikel findet ihr einige Sprüche zu Weihnachten, die ihr verschicken könnt:

Weihnachten Emojis: Rätsel mit den Smileys

Seit geraumer Zeit hat es sich durchgesetzt, aus Smileys, die aneinandergereiht sind, ein Rätsel zu machen. Einige Podcasts nutzen so etwas oft auf ihren Seiten in den sozialen Medien. Sie reihen Emojis aneinander und stellen dann ihrer Community die Frage: Um was geht es wohl in der nächsten Folge? Das geht auch mit Smileys und Emojis an Weihnachten, die Rätsel drehen sich dann um Weihnachtslieder oder Weihnachtsfilme:

Solche Rätsel lassen sich auch ganz einfach selbst verschicken. Einfach die Smileys aneinander reihen und verschicken. Solche Weihnachtsrätsel mit Emojis lassen sich noch zu viel mehr Themen anlegen, beispielsweise zu Süßigkeiten oder Plätzchen.

Smileys für Weihnachten und Silvester

Im Dezember jagt eine Feier die andere. Sind die Weihnachtstage vorüber, kommt auch schon Silvester. Für die Silvester- und Neujahrsbotschaften braucht es ebenfalls die passenden Smileys. Dafür bieten sich folgende Emojis an:

Wunderkerze

Sektgläser

Feuerwerkskörper

Funkelnde Sterne

Feuerwerk

Kleeblatt

Schornsteinfeger

Schwein

Die beliebtesten Emojis 2021

Das Unicode-Konsortium, eine gemeinnützige Organisation, die den Standard für Texte und Emojis herausgibt, hat in diesem Jahr veröffentlicht, welche Smileys 2021 die beliebtesten waren. Auf Platz 1 ist das Gesicht, das Tränen lacht. Platz 1 bis 10 seht ihr in folgendem Instagram-Post: