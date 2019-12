Am Glühwein genippt? Ein wohl betrunkener Waschbär ist über den Erfurter Weihnachtsmarkt getorkelt. Das kleine Tier mit dem buschigen Schwanz sei „offensichtlich alkoholisiert“ gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. „Ein Atemalkoholtest wurde aber nicht durchgeführt.“ Vermutlich hatte das Tier von weggeworfenen Glühweinbechern genascht. Sicherheitsleute hätten sich zuerst um den Waschbären gekümmert, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Feuerwehrleute brachten ihn nach dem Vorfall am Samstag schließlich ins Tierheim.

Betrunkener Waschbär offenbar erschossen

Laut einem Reporter von „Antenne Thüringen“ kam er dort aber nie an. Stattdessen habe ein Sprecher der Feuerwehr bestätigt, dass die Einsatzkräfte den Waschbären einem Stadtjäger übergeben hätten. Dieser soll ihn dann erschossen haben. Auf einem inzwischen nicht mehr verfügbaren Facebook-Post hat dies auch das Tierheim in Erfurt bestätigt.

Igel betrinken sich an Eierlikör

Ein ähnlicher Fall sorgte bereits im Sommer 2018 für Schlagzeilen: Damals lasen Polizisten zwei beschwipste Igel in der Nähe des Doms auf. Die Tiere hatten sich wohl an einer weggeworfenen Flasche Eierlikör gütlich getan. Im Zoo wurden die stacheligen Trinker anschließend aufgepäppelt.