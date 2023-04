Fentanyl ist ein synthetisches Opioid. Konkret zählt es zu den opioiden Analgetika. Das Wort Analgetika kommt vom griechischen „algos“, was „Schmerz“ bedeutet. Unter den Begriff Analgetika fallen also schmerzlindernde und schmerzstillende Medikamente. Fentanyl wurde 1960 zum ersten Mal hergestellt. Als Medikament wird Fentanyl vorrangig bei starken Schmerzen wie chronischen Tumorschmerzen, lebensgefährlichen Verletzungen, Verbrennungen und Frakturen eingesetzt. Laut dem Medikamenten- und Wirkstoffverzeichnis „Gelbe Liste Pharmaindex“ , ist die schmerzstillende Wirkung von Fentanyl bis zu 100 Mal stärker als die von Morphin. In höheren Dosierungen eignet sich die Substanz auch als Narkosemittel in der Anästhesie.

Im Medikamentenverzeichnis „Gelbe Liste“ wird der Wirkmechanismus von Fentanyl wie folgt beschrieben: Die Substanz wirkt über sogenannte Opioid-Rezeptoren, also die spezifischen zellulären Bindungsstellen für Opioide. Fentanyl bindet vor allem an den μ-Opioidrezeptor auf Zelloberflächen. Dieser Rezeptortyp befindet sich an vielen Stellen im Körper, weshalb Fentanyl nicht nur zentral, also im Gehirn und Rückenmark, sondern auch peripher, also im restlichen Körper Effekte zeigt. Im peripheren Nervensystem verhindert Fentanyl, dass sich Erregungen bilden können oder weitergeleitet werden. Im Gehirn und Rückenmark greift die Substanz in die Schmerzbahnen ein und verändert dadurch unter anderem das Schmerzempfinden. Außerdem ist Fentanyl über die Opioid-Rezeptoren im Gehirn sedativ, wirkt also wie ein Beruhigungsmittel. In hohen Dosierungen kann der Konsum auch zur Bewusstlosigkeit führen.