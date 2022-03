Mehr als 2000 Kilometer ist er bereits durch die Luft gewirbelt, bis er hierzulande den Himmel färbt und den Waschanlagen eine Sonderkonjunktur beschert: Staub aus der Sahara. Das Phänomen tritt mehrmals im Jahr auf – Mitte März besonders stark. Nun soll Saharstaub erneut Deutschland erreichen.

Wann kommt der nächste Saharastaub?

Alle Infos zum nächsten Saharastaub in Deutschland gibt es hier in der Übersicht.

Wann kommt der nächste Saharastaub?

Ein gelb-rötlicher Himmel und viel Dreck auf Autos und Fensterscheiben: So hat sich der Saharstaub bereits vor einigen Tagen in Deutschland bemerkbar gemacht. Die Konzentration des Mitte März transportierten Saharastaubs war Messungen zufolge ungewöhnlich hoch. Nun kommt der nächste auf uns zu.

Da in dieser Woche Regen erwartet wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sogenannter Blutregen auftritt, hoch. Laut Portalen wie wetter.de und wetteronline.de ist erneut eine große Staubwolke aus der Sahara auf dem Weg nach Mitteleuropa und Deutschland.

In Teilen des Landes ist bereits am Montag, 28. März, mit Saharastaub zu rechnen. Größere Mengen treten dann ab Dienstag, 29. März auf. Insgesamt wird mit einer schwächeren Konzentration als beim letzten Mal gerechnet. Der „Blutregen“ wäscht den Staub aus der Luft und hinterlässt einen regelrechten Dreckfilm.

Wo ist mit Sarahstaub zu rechnen?

Von Montag, 28.03.2022, an soll laut wetter.de am Rhein der Saharastaub auftauchen. Größere Mengen werden sich dann über die gesamte Mitte und den Süden Deutschlands ausbreiten. Am Dienstag, 29.03.2022, soll es im Süden von Deutschland zu Regen kommen. Dort, wo es Niederschläge gibt, können sich vor allem abends und nachts feine Staubablagerungen bilden.

„Am Mittwoch befindet sich der Saharastaub über einem Gebiet von den Mittelgebirgen bis zur Donau und könnte dort als Blutregen fallen“, sagt RTL-Meteorologe Carlo Pfaff auf wetter.de Der äußerste Norden bleibe trocken und die Autos dort eher verschont vom dem Saharastaub. Regional steigt die Feinstaubbelastung deutlich an.

Wie lange dauert der Saharastaub aktuell an?

Den aktuellen Wetterprognosen zufolge wird der Saharastaub nicht allzu lange bleiben. Er soll zur Wochenmitte bereits wieder verschwinden. Am Donnerstag ist Schluss mit dem Staub aus der Sahara.

Wie erkennt man Saharastaub am Himmel?

Die meisten „Saharastaub-Ereignisse“ bleiben weitgehend unbemerkt. Liegt jedoch besonders viel Staub in der Luft, ist es selbst bei wolkenlosem Himmel ungewöhnlich dämmrig, der Himmel gelb, rot oder braun verfärbt, die Sonne trüb wie hinter Milchglas.

Wie kommt Saharastaub nach Deutschland?

Bodennahe Turbulenzen wirbeln gewaltige Mengen Sand in der Wüste Nordafrikas auf. Die Partikel steigen bis zu fünf Kilometer in die Atmosphäre und können dort bis zu einem halben Jahr lang schweben. Bei gewissen Wetterlagen wird der Staub dann innerhalb weniger Tage bis nach Mitteleuropa gepustet - vor allem zwischen März und Juni sowie Oktober und November. Das passiert zwischen 5 und 15 Mal im Jahr.

Letzter Saharastaub in Deutschland im März: Konzentration sehr hoch

Die Konzentration des in den vergangenen Tagen nach Deutschland transportierten Saharastaubs war Messungen zufolge ungewöhnlich hoch. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Der orange, rötlich oder bräunlich gefärbte Himmel sowie spektakuläre Sonnenuntergänge deuteten demnach bereits auf eine besonders hohe Konzentration des Wüstenstaubs in der Luft hin. Messungen des DWD und der Hochschule Düsseldorf hätten dies nun bestätigt.