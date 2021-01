Am Freitag, 15. Januar, beginnt vor demder Prozess gegen den „Tarn-Mann“ von Oppenau. Er soll im Sommer vier Polizisten entwaffnet haben und anschließend mit ihren Dienstwaffen tagelang imuntergetaucht sein. Nun steht der 32-Jährige vor Gericht. Angeklagt ist der als „Waldläufer von Oppenau“ bekannt gewordene Yves R. unter anderem wegenund. Ihm drohen allein wegen des Tatvorwurfs der Geiselnahme bis zu. Zunächst sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 19. Februar fallen.

R. soll am 12. Juli vergangenen Jahres bei der Kontrolle einer von ihm illegal genutztenim Schwarzwaldstädtchenvier Polizisten gezwungen haben, ihre Waffen abzulegen. Mit den Dienstwaffen gelang ihm die Flucht. Ein Großaufgebot der Polizei suchte tagelang in der Umgebung nach dem Mann, der unter anderem wegen Körperverletzung vorbestraft ist. Am 17. Juli 2020 wurde R. nahe Oppenau gestellt.