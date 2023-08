Aufgrund intensiver Waldbrände wurden im südwestlichen Teil Frankreichs mehrere Campingplätze evakuiert. Die Feuerwehr gab bekannt, dass am Montag über 3000 Menschen von Zeltplätzen im Département Pyrénées-Orientales, das an der Grenze zu Spanien liegt, in Sicherheit gebracht wurden. Das Feuer habe sich bereits auf über 500 Hektar ausgebreitet und die "Dörfer Saint-André, Sorède und die Stadt Argelès sind in Gefahr", hieß es.

Wo wüten derzeit Brände in Frankreich?

"In den östlichen Pyrenäen wütet ein heftiges Feuer. Ich rufe die Einwohner und Urlauber zu größter Wachsamkeit auf", schrieb Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin im Onlinedienst X, der früher Twitter hieß.

Etwa 550 Feuerwehrleute sowie acht Flugzeuge waren gemäß den Informationen im Einsatz, um die Feuer zu bekämpfen. Es wurde von den Behörden erwartet, dass eine noch größere Anzahl von Personen in Sicherheit gebracht werden müsste. Laut einem örtlichen Radiosender wurden diverse Straßen für den Verkehr gesperrt, und die Stromversorgung in Argelès-sur-Mer war vorübergehend unterbrochen.

Es sei ein Brand, der "sehr schwer unter Kontrolle zu bringen ist", bisher aber noch keine Opfer gefordert habe, sagte der Bürgermeister von Argelès-sur-Mer, Antoine Parra. Ein Campingplatz sei demnach vollständig von den Flammen verwüstet worden und "einige Menschen haben ihre Häuser verloren". Das Département Pyrénées-Orientales ist mehr als jede andere französische Region von Trockenheit und Dürre betroffen.

15.08.2023, Frankreich, Argelès-sur-Mer: Ein Feuerwehrmann begutachtet die Schäden und mögliche Brandherde.

© Foto: Raymond Roig/dpa

Waldbrände in Frankreich - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Kann ich meine Reise stornieren, wenn es im Urlaubsland brennt? Was gilt für Pauschal- und Individualtouristen? Diese Fragen stellen sich aktuell auch viele Reisende, die in Frankreich Urlaub machen möchten. Antworten gibt es hier in diesem Beitrag über die Brände auf den griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Korfu. Hier mussten bereits viele Tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Material von AFP)