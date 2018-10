Bucks heile Welt Wald-Badegäste

Ulm / Gerlinde Buck

Weitaus unerquicklicher als das früher übliche Samstagsbad in einer Wanne ist das heute meist sonntags genommene Wald-Bad. In der Wanne saßen, im Idealfall nacheinander, nur die Mitglieder einer Familie. Plus einem Meerschweinchen, aber das ging, auch in der Masse, unter. Den Wald hingegen muss man sich von vornherein mit Krethi und Plethi teilen, was den Erholungseffekt für Leib und Seele oft stark beeinträchtigt.

Am Waldparkplatz geht es schon los. Jeder motorisierte Standard-Waldbadegast steuert die Pole Position vor der Waldweg-Schranke an, um dort erst einmal hektisch seine Natur-Nahkampfausrüstung zu entladen. Wobei der Stärkste nicht unbedingt „first in Forst“ ist, der Erste im Wald. Bis aus den Tiefen eines SUV-Panzers auch nur ein Trekking­stöckchen hervorgepopelt ist, haben Batterie-Autoles-Lenker oft schon ein ganzes Paar vegane Barfußschuhe übergestreift. Der einfach so dahergelaufene Waldesbummler gerät derweil so oder so unter die Räder. Denn auch nach erfolgreich passiertem Waldeingangspfropf lauern Gefahren. Kampfradler stechen aus dem Unterholz, komarasiergewässerte Walker kontaminieren die Luft meilenweit, und desorientierte Hundebesitzer verteilen Plastikbeutel mit Fiffi­kacke so großzügig im Wald wie Hänsel dereinst Brotkrumen.

Für uns ist das Maß jetzt voll und die Wanne erst recht. Mit Fichtenölbad für eine Person.