Wahlen sind elementarer Bestandteil jeder Demokratie. In Deutschland werden die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig zur Wahlurne gebeten, um ihre Stimme abzugeben. Wer sich an diesem demokratischen Prozess beteiligen möchte, sollte sich darüber informieren, wann und wo die nächsten Wahlen stattfinden. In diesem Artikel findet ihr eine Übersicht über die Wahlen, die in Deutschland 2023 und 2024 anstehen. Außerdem erfahrt ihr, wer bei diesen Wahlen wahlberechtigt ist.

Die nächsten Wahlen in Deutschland 2023

In Deutschland finden 2023 noch zwei Wahlen statt:

08. Oktober 2023: Landtagswahl Bayern

Am 08.10.2023 findet die Landtagswahl in Bayern statt. Der Landtag ist das Landesparlament des Freistaats Bayern. Die Landtagswahlen finden alle fünf Jahre statt. Wahlberechtigt sind bei der Landtagswahl in Bayern alle Menschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten vor der Wahl ihren Hauptwohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Bayern haben und nicht durch einen Richterspruch von der Stimmabgabe ausgeschlossen sind.

08. Oktober 2023: Landtagswahl Hessen

Am 08.10.2023 findet auch die Landtagswahl in Hessen statt. Der hessische Landtag ist das Landesparlament des Landes Hessen. Die Mitglieder werden für eine fünfjährige Legislaturperiode gewählt. Wahlberechtigt sind bei der Landtagswahl in Hessen alle Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens sechs Wochen vor dem Wahltag ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Land Hessen haben.

Hier wird 2024 in Deutschland gewählt

Auch im nächsten Jahr stehen in Deutschland wieder einige Wahlen an. Das sind die Termine im Überblick:

09. Juni 2024: Europawahl - Alle Bundesländer

Am 09.06.2024 werden in ganz Deutschland die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. Die Europawahl findet alle fünf Jahre statt. Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sowie alle Staatsangehörigen der anderen EU-Mitgliedsstaaten, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben. Zum ersten Mal können auch Unionsbürgerinnen und -bürger wählen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben.

09. Juni 2024: Kommunalwahl Baden-Württemberg

Am 09.06.2024 findet in Baden-Württemberg die Kommunalwahl statt. Bei den Kommunalwahlen entscheiden die Wahlberechtigten alle fünf Jahre über die Zusammensetzung der Gemeinderäte und Ortschaftsräte in den 1.101 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs. Außerdem werden auch die Mitglieder der Kreistage in den 35 Landkreisen sowie der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart gewählt. Wahlberechtigt sind bei deutsche Staatsangehörige und EU-Bürgerinnen und -Bürger dann, wenn sie am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, im Wählerverzeichnis der Gemeinde geführt werden, oder als Wohnungslose ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der jeweiligen Körperschaft (Gemeinde, Landkreis, Verband Region Stuttgart) haben.

09. Juni 2024: Kommunalwahl Brandenburg

Auch in Brandenburg findet am 09.06.2024 die Kommunalwahl statt. Wahlberechtigt ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt (im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes), oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat, im Wahlgebiet den ständigen Wohnsitz hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält.

09. Juni 2024: Kommunalwahl Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern finden ebenfalls 2024 die Kommunalwahlen statt. Voraussichtlicher Termin ist der 09.06.2024. Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sowie alle Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger), die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 37 Tagen entweder im Wahlgebiet eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben oder sich, ohne eine Wohnung zu haben, sonst gewöhnlich dort aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

09. Juni 2024: Kommunalwahl Sachsen-Anhalt

Auch in Sachsen-Anhalt findet am 09.06.2024 die Kommunalwahl statt. Wahlberechtigt ist jeder, der Deutscher im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes oder Staatsangehöriger der Europäischen Union ist und am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat, seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet (Landkreis, Gemeinde) wohnt, nicht aufgrund zivil- oder strafgerichtlicher Entscheidung vom Wahlrecht ausgeschlossen ist und im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein besitzt.

09. Juni 2024: Kommunalwahl Rheinland-Pfalz

Auch die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz findet am 09.06.2024 statt. Die Wahl wird alle fünf Jahre abgehalten. Aktiv wahlberechtigt ist jeder EU-Bürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten seinen (Haupt-)Wohnsitz im Wahlgebiet hat.

09. Juni 2022: Kommunalwahl Saarland

Am 09.06.2024 findet neben der Europawahl im Saarland auch die Kommunalwahl statt. Im Rahmen dieser Wahl werden im Saarland Gemeinde-, Stadt-, Orts- und Bezirksräte, Kreistage und die Regionalversammlung gewählt. Aktiv wahlberechtigt ist jeder EU-Bürger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, seit mindestens drei Monaten in der Kommune wohnt und dort seine Hauptwohnung hat.

09. Juni 2024: Kommunalwahl Sachsen

Am 09.06.2024 finden in Sachsen parallel zur Europawahl auch kommunale Wahlen statt. Die Wahlen finden alle fünf Jahre statt. Gewählt werden unter anderem Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage und Ortschafts(bei)räte. Wahlberechtigt zu allen Kommunalwahlen sind die Bürger einer Gemeinde bzw. eines Landkreises sowie zusätzlich EU-Bürger, die seit mindestens drei Monaten einen Wohnsitz im Landkreis haben. Anders als in einigen anderen Bundesländern darf auch bei Kommunalwahlen in Sachsen erst ab 18 Jahren gewählt werden.

09. Juni 2024: Kommunalwahl Thüringen

Voraussichtlich findet auch in Thüringen am 09.06.2024 die Kommunalwahl statt. Es wurde allerdings noch kein offizieller Termin bekanntgegeben.

01. September 2024: Landtagswahl Sachsen

Die nächste Landtagswahl in Sachsen findet am 01.09.2024 statt. Wahlberechtigt sind (mit wenigen gesetzlichen Ausnahmen) alle deutschen Staatsbürgerbürger mit Hauptwohnsitz in Sachsen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

22. September 2024: Landtagswahl Brandenburg

Der brandenburgische Landtag ist das Parlament des Landes Brandenburg und wird alle fünf Jahre neu gewählt. Wahlberechtigt sind bei der Landtagswahl in Brandenburg 2024 alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab dem 16. Lebensjahr, die im Land Brandenburg seit mindestens einem Monat ihren ständigen Wohnsitz haben. Um auch wirklich wählen gehen zu können, muss man in einem Wählerverzeichnis eingetragen sein. Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge eines Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt.

Herbst 2024: Landtagswahl Thüringen

Im Herbst nächsten Jahres wird die nächste Landtagswahl in Thüringen stattfinden. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) plädierte bereits für den ersten September 2024 als Wahltermin. Dies sei der frühestmögliche Termin, an dem eine reguläre Wahl zum Thüringer Landtag stattfinden kann. Laut Verfassung soll eine Neuwahl frühestens 57, spätestens 61 Monate nach Beginn der Wahlperiode stattfinden. Es wurde allerdings noch kein offizieller Wahltermin bekannt gegeben.