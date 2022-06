Frankreich hat am Sonntag, 19.06.2022, das Finale der Parlamentswahl begonnen. Rund 48,9 Millionen eingeschriebene Wähler können ihre Stimme abgeben. Kurz nach der Wiederwahl von Nationalversammlung. Inhat am, das Finale derbegonnen. Rund 48,9 Millionen eingeschriebene Wähler können ihre Stimme abgeben. Kurz nach dervon Präsident Emmanuel Macron bestimmen die Französinnen und Franzosen die 577 Mitglieder der

Was sagen die Umfragen aktuell?

aktuell? Wann gibt es eine Hochrechnung ?

? Welches Ergebnis wird erwartet?

Alle Infos zur Wahl des Parlaments in Frankreich 2022 gibt es hier in der Übersicht.

Wahl in Frankreich 2022: Worauf deuten die Umfragen aktuell hin?

Für den Mitte-Politiker Macron geht es darum, sich auch in seiner zweiten Amtszeit eine Parlamentsmehrheit zu sichern. Nach der ersten Wahlrunde am vergangenen Wochenende schien noch nicht ausgemacht, dass das Präsidenten-Lager seine absolute Mehrheit im Parlament wird halten können. In der ersten Runde am vergangenen Sonntag hatten nur fünf Kandidaten die nötige absolute Mehrheit der Stimmen in ihrem jeweiligen Wahlkreis erhalten. In allen anderen Wahlkreisen fanden nun Stichwahlen statt.

Der bisherigen Regierungsmehrheit steht ein breites Bündnis des linksgerichteten Ex-Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon gegenüber, das auch Sozialisten und Grüne umfasst. Das links-grüne Wahlbündnis hatte in den Umfragen zuletzt weiter zugelegt und demnach Aussichten auf 140 bis 200 Sitze.

Beim Stimmenanteil lag Macrons Bündnis mit dem Linksbündnis im ersten Wahlgang gleichauf. Das Mehrheitswahlrecht begünstigt bei der Sitzverteilung jedoch das stärkste Wahlbündnis. Macrons Allianz kann demnach auf 255 bis 305 Sitze hoffen. 289 wären für eine absolute Mehrheit nötig. Ohne diese wäre Macron für seine Reformpläne auf Stimmen der Opposition angewiesen.

Die Partei RN von Marine Le Pen könnte mit mindestens 15 Abgeordneten erstmals eine eigene Fraktion bilden. Der Vorgängerpartei FN war dies zuletzt 1986 gelungen. Umfragen sahen die Rechtpopulisten bei 20 bis 45 Sitzen. Fraktionsgröße dürften außerdem noch die konservativen Republikaner erreichen.

Diese ersten Prognosen gibt es bei der Parlamentswahl in Frankreich

Der Wahltag startete bereits mit einem Rückschlag für das Lager des Präsidenten. Auf der Karibikinsel Guadeloupe, wo wie in einigen Überseegebieten schon am Samstag gewählt worden war, unterlag Macrons Staatssekretärin für Meeresangelegenheiten, Justine Benin, dem Kandidaten aus dem linken Lager. Sie wird voraussichtlich künftig nicht mehr Teil der Regierung sein.

15 weiteren amtierenden Regierungsmitgliedern drohen ebenfalls Niederlagen in ihren Wahlkreisen - und im Einklang mit einer ungeschriebenen Regel damit auch der Verlust ihrer Regierungsposten. Zu ihnen zählten Premierministerin Elisabeth Borne, Umweltministerin Amélie de Montchalin und Europa-Staatsminister Clément Beaune.

Wann wird mit der Hochrechnung und dem Ergebnis der Wahl in Frankreich gerechnet?

Die Wahllokale sind bis mindestens 18 Uhr geöffnet, in Großstädten bis 20 Uhr. Sollte die Wahl sehr knapp ausfallen, könnte die genaue Sitzverteilung in der Nationalversammlung erst spät in der Nacht bekannt werden. Dann wird auch mit Hochrechnungen zum Wahlausgang gerechnet.

So hoch fiel die Wahlbeteiligung in Frankreich bisher aus

Knapp jeder fünfte Wahlberechtigte hatte seine Stimme bis zum Mittag bereits abgegeben. Um 12.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 18,99 Prozent, wie das Innenministerium in Paris am Sonntag mitteilte. Das waren gut 0,5 Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt bei der ersten Wahlrunde vor einer Woche. In einigen französischen Überseegebieten begann die Wahl wegen der Zeitverschiebung bereits am Samstag.

mit AFP und dpa