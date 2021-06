Es wird zwar kein offizielle „Wacken Open Air“ sein. Das wurde bereits zum zweiten Mal wegen Corona abgesagt und auf 2022 geschoben. Es ist aber ein Metal-Festival von den Wacken-Machern. Auch geografisch müssen sich die Fans nicht umstellen, denn auch dieses Open Air wird in Wacken auf dem berüchtigten Acker stattfinden.

Wann findet das Wacken Open Air 2021 statt?

Vom 16. bis 18.09.2021 werden in der Gemeinde in Schleswig-Holstein die Headbanger erwartet. Es wird zwar nicht so riesig wie das original Wacken, doch ist es das erste Festival seit Corona. Die Veranstalter rechnen mit 20.000 bis 30.000 Besuchern.

Wer sind die Headliner beim Wacken-Festival 2021?