Bei Vodafone gibt es offenbar eine große Störung. Das geht aus Störungsmeldungen auf dem Portal allestoerungen.de und mehreren Medienberichten hervor. Begonnen haben die Probleme vermutlich am Dienstag, 31. August gegen 15:30 Uhr. Denn normalerweise melden die Nutzer per Mausklick selten mehr als 500 Störungen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Doch am Dienstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr waren es plötzlich fast