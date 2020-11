Vitamin D reguliert Entzündungsprozesse und das Immunsystem.

Studie sieht klaren Zusammenhang mit schweren Formen von Covid-19.

Vitamin D ist ein Hormon, das im Körper auf natürliche Art durch Sonnenlicht gebildet wird.

Es gibt eine Diskussion über ein Verbot von Vitamin D in hochdosierter Form.

Gibt es einen kostengünstigen und einfachen Weg zur Vorbeugung gegen Corona? Darauf deuten in der Tat neue Erkenntnisse aus einer Forschungsarbeit hin: Ein Mangel an Vitamin D könnte laut Medienberichten für einen schweren Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19 mitverantwortlich sein.

In einer Pilotstudie von Forschern der Universität Córdoba in Spanien haben sich jedenfalls Hinweise auf einen direkten Zusammenhang des Vitamin-D-Spiegels mit Covid-19 ergeben. Aus einer Gruppe von 76 mit Corona infizierten Krankenhauspatienten erhielten 50 zufällig ausgewählte Personen ergänzend zur Standardtherapie in der ersten Behandlungswoche zwei und dann wöchentlich eine Dosis des Vitamin-D-Metaboliten Calcifediol, das im Körper zu dem Vitamin umgebaut wird. Die Studie wurde doppelblind durchgeführt.

Mit Placebo auf die Intensivstation, mit Vitamin D nicht

Unter Calcifediol musste ein Patient auf die Intensivstation und konnte später als geheilt entlassen werden. In der nur halb so großen Placebo-Gruppe waren es jedoch 13 Patienten, von denen zwei im Krankenhaus verstarben. Die Forscher sehen das Ergebnis als statistisch signifikant an und glauben, dass Calcifediol möglicherweise den Schweregrad einer Covid-19-Erkrankung reduzieren kann.

Vitamin D, das physiologisch gesehen ein Hormon ist, wird gebildet, wenn Sonnenlicht auf die Haut fällt. Unter anderem sorgt es für stabile Knochen. Im Sommer reichen mittags 10 Minuten Sonneneinstrahlung auf Gesicht, Arme und Hände um eine ausreichende Versorgung sicher zu stellen. Im Winter ist das deutlich schwieriger. Das Vitamin hemmt unter anderem die Freisetzung von sogenannten Zytokinen, die vom Immunsystem gebildet werden und im Verdacht stehen, eine Corona-Infektion in der zweiten Phase zu verschlimmern.

Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzerkrankungen und starkes Übergewicht als Corona-Risikofaktoren oftmals mit einem Vitamin-D-Mangel verbunden, hatte der Stuttgarter Ernährungswissenschaftler Hans-Konrad Biesalski kürzlich gesagt.

Zusammenhang zwischen Coronavirus, Vitamin D und Covid-19

Laut Medizinerin Marta Entrenas Castillo und ihren Kollegen in der Fachzeitschrift „Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology" sind weitere Forschungen nötig, um den Zusammenhang zwischen Corona und Vitamin D aufzuklären. Nun ist eine Studie mit 2700 Teilnehmern geplant. Andere Wissenschaftler bestreiten einen ursächlichen Zusammenhang und sehen den Vitamin-D-Mangel eher als Folge von Corona.

Zu hohe Vitamin-D-Dosen können sich indes auch negativ auf den Körper auswirken. Die Verbraucherzentrale warnt vor aggressiver Werbung für Vitamine als vermeintliches Wundermittel gegen Corona, zumal die meisten Nahrungsergänzungsmittel nicht überteuert im Internet bestellt werden brauchen, sondern preisgünstig in der Drogerie erhältlich sind. Laut Experten gibt es verschiedene Stoffe, die in der richtigen Dosierung durchaus das Immunsystem stärken können. Gerade Vitamin D wird nachgesagt, Entzündungsprozesse zu regulieren und damit dem Körper zu helfen.

Da es sich um ein Hormon handelt, ist die Dosierung aber nicht so einfach wie bei anderen Vitaminen. Wer es in Zeiten von Reisewarnungen nicht in südliche Gefilde oder auf die Berge schafft, der kann übrigens auch im Solarium Vitamin D aufbauen, denn Sonnenstudios sind vom Lockdown ausgenommen.

