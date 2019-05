Der gemeinsame Podcast von Ina Aogo und Mirjana Zuber ist online. In der ersten Folge der VfB-Spielerfrauen geht es vor allem um eins: ihre Männer.

Nach Instagram und YouTube folgt jetzt der eigene Podcast auf Spotify: Ina Aogo und Mirjana Zuber, die Spielerfrauen der VfB-Stuttgart-Spieler Dennis Aogo und Steven Zuber, haben ein gemeinsames Projekt gestartet.

Podcast „Spielerfrauen on air“ ist online

Podcasts liegen gerade voll im Trend. Deshalb versuchen sich viele Influencer an dieser Form der Unterhaltung, um ihren Fans Mehrwert zu bieten und mehr Reichweite zu generieren. Auch die Influencerinnen und VfB-Stuttgart-Spielerfrauen Ina Aogo und Mirjana Zuber wagen sich daran. „Spielerfrauen on air“ nennt sich der Podcast, der am Donnerstag auf Spotify online ging.

Zuber und Aogo: Die erste Folge des Spielerfrauen-Podcasts

In Folge eins sprechen die beiden vor allem über eins: ihre Männer. Wie sie sie kennengelernt haben und wie sie mit weiblichen Fans und Nacktfotos umgehen. Aogo hat ihren Dennis etwa 2014 vor dem Friseurladen von Udo Walz kennengelernt und habe damals nicht gewusst, wer er sei. Zuber kennt ihren Mann dagegen schon seit der Schulzeit.

Auch die eine oder andere Story über weibliche Fans und Exfreundinnen werden darin besprochen. So erzählt Zuber beispielsweise von diversen Nacktfotos- und videos, die ihrem Steven immer wieder über Instagram geschickt werden. Aogo zeigt sich schockiert: „Was denken die, was die Männer sagen? Boah geil, ich will dich heiraten?“

Vfb Stuttgart: Der Podcast der Spielerfrauen

Dass die beiden Influencerin in ihrem Podcast über so einiges sprechen werden, ließ sich schon anhand des Teasers vermuten. Darin bieten sie einen kleinen Vorgeschmack, auf zukünftige Folgen: „Und wir so? Na logo, Spielerfrauen. Erster Platz als zweite Geige. Hübsch anzusehen und sorgenfrei, von den Extensions bis zum gepflegten Füßchen. Ein Instagram-Life wie im Märchen? Haha, so ein Quatsch - es ist viel, viel besser. Hört doch selbst.“

Wichtig sei den beiden vor allem, „die Person hinter der Influencerin greifbar zu machen“, erklärte Mirjana Zuber dem Portal news711.de. Sie würden im Podcast über Gott und die Welt reden. Über das Leben an der Seite eines Profi-Fußballers gäbe es so viel zu erzählen.

Spielerfrauen im Netz

