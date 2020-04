In Zeiten der Corona-Pandemie reagiert der VfB Stuttgart auf den Wunsch vieler Fans und bietet Gesichtsmasken zum Verkauf an. Die Schutzmasken gibt es im offiziellen VfB Onlinesshop zu kaufen. Allerdings haben die Masken aktuell eine Lieferzeit von 20 Tagen. Wie der VfB Stuttgart mitteilt, kommen die gesamten Erlöse dem wohltätigen Projekt „VfBfairplay“ und Maßnahmen in der Corona-Soforthilfe zugute.

VfB Gesichtsmaske in drei verschiedenen Ausführungen

Angeboten werden die Masken in drei verschiedenen Designs. Eine Variante ziert das Brustring-Design, eine weitere das „Fritzle“-Motiv. In der dritten Ausführung ist mehrmals der Schriftzug „VfB 1893“ zu lesen. Auf Facebook postete der VfB am Mittwoch: „Auf vielfachen Wunsch bieten wir Euch ab sofort drei verschiedene VfB Gesichtsmasken an. Die Erlöse kommen VfBfairplay und insbesondere Maßnahmen innerhalb der Corona-Soforthilfe zugute.“

Aktuell sind im Online-Shop keine Masken mehr verfügbar. Eine Antwort auf eine Nachfrage seitens der Südwestpresse steht noch aus. Wir halten euch auf dem Laufenden!