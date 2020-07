Sebastian Vettel ist im ersten freien Training der Formel-1-Saison 2020 nur hinterhergefahren. Der Heppenheimer kam auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg im Ferrari bei wechselhaften Bedingungen nicht über Rang zwölf hinaus. Der Rückstand des Hessen auf Weltmeister Lewis Hamilton (1:04,816 Minuten) im neuerdings schwarz lackierten Mercedes betrug satte 1,261 Sekunden.

Vettel nur Zwölfter, Hamilton mit Bestzeit

Dem Briten, der seine siebte Weltmeisterschaft und damit die Egalisierung des Rekords von Michael Schumacher anpeilt, konnte am ehesten noch sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas (+0,356) folgen. Red-Bull-Star Max Verstappen, Spielberg-Sieger 2018 und 2019, belegte den dritten Rang mit 0,604 Sekunden Rückstand. Vettels Teamkollege Charles Leclerc wurde Zehnter (+1,108).

Formel-1 Training bei schlechten Bedienungen

Die äußeren Bedingungen mit bedecktem Himmel und einigen Regentropfen waren allerdings nicht repräsentativ für das weitere Wochenende: Schon in der Nachmittagseinheit (15.00 Uhr/Sky) soll es aufklaren, bis zum Rennen sollen die Temperaturen deutlich steigen.

Vettel wenig Chancen auf Mercedes-Cockpit

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat Sebastian Vettel wenig Hoffnungen auf ein Cockpit im Silberpfeil für die kommende Saison gemacht. Der Österreicher verwies in einer Fragerunde vor dem Saisonauftakt der Formel 1 in Spielberg erneut auf eine Vertrauensbasis mit den aktuellen Stammpiloten Lewis Hamilton (35) und Valtteri Bottas (30), die für Mercedes „sehr viel bedeutet“. Mit beiden Fahrern sei man in Gesprächen über eine Verlängerung ihrer am Saisonende auslaufenden Verträge. „Wir werden bald die nächsten Schritte machen“, sagte Wolff.

Mercedes hat DAS-System im Einsatz

Mercedes setzte das ebenso revolutionäre wie umstrittene DAS-System ein, mit dem der Pilot durch Ziehen am Lenkrad auf der Geraden die Spur verstellen kann. Kontrahent Red Bull hatte sich im Vorfeld des Großen Preises von Österreich (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) einen Protest offengehalten. "Das ist ein kompliziertes System, es ist ein cleveres System. Wir versuchen von der FIA eine Klarstellung zu bekommen und stellen einige Fragen", sagte Teamchef Christian Horner während der Einheit am Mikrofon von Sky UK.