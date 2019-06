Ein langes Wochenende zu Fronleichnam und das Ende der Pfingstferien stehen an - Autofahrer müssen sich auf volle Straßen einstellen. Auch auf der A8 rechnen Experten mit viel Stau.

Wenn es regnet, schüttet es und wenn es Stau gibt, dann gleich richtig: Wegen Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, in Teilen Sachsens und Thüringens sowie im Saarland starten einige Autofahrer schon am Mittwochnachmittag ins lange Wochenende. Am selben Tag beginnen in Berlin und Brandenburg auch schon die Sommerferien. Bei uns gehen dagegen die Pfingstferien zu Ende, der damit verbundene Rückreiseverkehr erreicht laut ADAC seinen Höhepunkt am Samstag (22. Juni).

Im staugeplagten Südwesten musst du auf folgenden Strecken mit vollen Straßen rechnen:

A5: Basel – Karlsruhe – Frankfurt – Hattenbacher Dreieck

A7: Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Hannover

A8: Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A81: Singen – Stuttgart

Außerdem wird es im Großraum München Verkehrsbehinderungen geben: Der ADAC rechnet auf der A93, A95, A96 und der A99 mit langen Staus, nicht zuletzt wegen der Blockabfertigung: „Auf der Inntalautobahn A93 finden am Freitag Lkw-Blockabfertigungen statt, die sich auch auf den PKW-Verkehr auswirken.“

