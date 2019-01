Dina Schilffarth Verbotene Liebe–Star aus Augsburg stirbt mit mit 45 an Krebs

Ulm / swp

Anfang der Woche verstarb völlig überraschend der "Verbotene Liebe"-Star Dinah Schilffarth mit 45 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung.

Dinah Schilffarth ist tot. Laut Augsburger Zeitung verstarb die 45-Jährige bereits Anfang dieser Woche in einem Krankenhaus in Thüringen an ihrem Krebsleiden. Die Augsburgerin wurde vor allem durch die Vorabendserie „Verbotene Liebe“ bekannt. Sie war von 1996 bis 1998 in der Rolle der Clara Winter zu sehen. Später war sie noch in den TV-Serien „SOKO“ und „Kommissar Rex“ zu sehen.

Schilffarth hinterlässt Ehemann und zwei Kinder

Bei den Dreharbeiten lernte sie ihren jetzigen Ehemann und Schauspieler Roland Pfaus kennen. Nach ihrer Hochzeit bekam das Paar zwei gemeinsame Söhne, mit denen sie in Potsdam und später auf der Insel Rügen lebte. Um die Jahrtausendwende kam Schilffahrt zurück nach Augsburg und gründete dort eine Musical-Schule. Die Schauspielerin wird auf eigenen Wunsch auf der Insel Rügen bestattet.

