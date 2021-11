Die Zivilschutzbehörde in Italien hatte für die süditalienische Region Kampanien eine erhöhte Warnstufe ausgegeben.

eine erhöhte ausgegeben. Die Meteorologen rechneten mit starken Regenschauern und Sturm .

und . Wegen nahender Unwetter sind im Süden Italiens Schulen und Friedhöfe vorsorglich geschlossen worden.

sind im Süden Italiens Schulen und Friedhöfe vorsorglich geschlossen worden. Auch Venedig bleibt von Unwetter nicht verschont: Wegen drohendem Hochwasser ist das Flutschutzsystem „Mose“ aktiviert

Neapel schließt Parks und Friedhöfe wegen drohendem Unwetter

Der Bürgermeister von Neapel, Gaetano Manfredi, entschied, am Mittwoch einen Großteil der Friedhöfe und Parks zu schließen, weil dort Gefahr durch herabfallende Äste von Bäumen drohte, wie aus der Anordnung der Kommune Neapel vom Dienstag hervorging. Unter anderem auf der beliebten Ferieninsel Ischia am Golf von Neapel sollten am Mittwoch die Schulen zu bleiben, legte Bürgermeister Enzo Ferrandino fest.

Warnungen vor Sturmböen, schwerem Gewitter und Dauerregen. Für Neapel gelten laut den Vorhersagen von wetter.de für Mittwoch, 03.11.2021,vor, schweremund

Hochwasser in Venedig erwartet: heute gilt die höchste Alarmstufe

In der norditalienischen Lagunenstadt Venedig erwarteten die Behörden für Mittwochabend erneut Hochwasser und Flut. Die Vorhersage mit Stand Mittwochmorgen ging für den späten Abend (22 Uhr) von einem Anstieg um bis zu 1,40 Meter aus. Damit würde die höchste Alarmstufe gelten. Fast 60 Prozent der Fußgängerwege dürften dann unter Wasser stehen, wie es weiter hieß.

Sorge vor Hochwasser: Flutschutz-System Mose in Venedig ist aktiviert

Das Flutschutzsystem „Mose“ sei deshalb aktiviert worden, schrieb Bürgermeister Luigi Brugnaro am späten Montagabend auf Twitter. Ab 18 Uhr am Mittwoch wolle die Stadt die Flutschutztore des Systems „Mose“ ausfahren. Dem Lagebericht der Kommune von Dienstagvormittag zufolge rechnen die Behörden bis Freitag mit Acqua Alta. Bis Mittwochabend könnte der Pegel laut Vorhersage um bis zu 1,35 Meter steigen. Die höchste Warnstufe wäre bei 1,40 erreicht. Für Mittwoch und Donnerstag erwarteten die Meteorologen weitere Unwetter.

Auf dem Markusplatz im Herzen der Altstadt Venedigs stand am Dienstagvormittag das Wasser. Auf Live-Bildern waren Stege zu sehen, auf denen die Menschen über den bei Touristen beliebten Platz laufen konnten.

02Menschen gehen über den überfluteten Markusplatz. Wegen Unwettern und starker Winde droht der norditalienischen Lagunenstadt Venedig Hochwasser.

© Foto: Matteo Tagliapietra/dpa

Was ist das Hochwasserschutz-System „Mose“?

Das Hochwasserschutz-System „Mose“ soll Venedig vor den Sturmfluten schützen. Es besteht aus 78 Barrieren, die die Stadt an drei Einfahrten zur Lagune hochfahren kann, und ist seit Herbst 2020 in Betrieb. Das milliardenschwere Projekt ist umstritten. Korruption, Bürokratie, fehlende Entscheidungen, politische und wirtschaftliche Eigeninteressen zögerten den Bau lange hinaus.

Experten halten es außerdem für möglich, dass das System ab 2075 das gesamte Jahr aktiv sein muss, wenn der Klimawandel und damit der Anstieg des Meeresspiegels nicht entscheidend gebremst wird. Das hätte enorme Auswirkungen auf die Umwelt und Wirtschaft in der Lagune.