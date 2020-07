Die Fans von Vanessa Mai konnten ihre „Für immer“-Tour gar nicht erwarten, fieberten auf den Oktober 2020 hin. Doch wie bei so vielen Großveranstaltungen macht die Corona-Pandemie auch dem Schlagerstar (28) einen Strich durch die Rechnung. Die gute Nachricht ist: die Tour wurde nicht abgesagt, nur verschoben. Die schlechte Nachricht ist: sie findet erst im Mai 2021 statt.

Die neuen Termine der „Für immer“-Tour von Vanessa Mai

Auf ihrer Instagram-Seite hat Mai, die gebürtig aus Backnang aus dem Rems-Murr-Kreis kommt, die neuen Termine bekannt gegeben. Hier die Übersicht:

Dresden (18.5.2021)

Bremen (19.5.2021)

Köln (20.5.2021)

Oberhausen (22.5.2021)

Frankfurt (23.5.2021)

Stuttgart (24.5.2021)

Berlin (26.5.2021)

Hannover (27.5.2021)

Bielefeld (28.5.2021)

Leipzig (30.5.2021)

München (31.5.2021)

Fans im Südwesten können sich also schon auf ihren Auftritt in Stuttgart am 24. Mai freuen. Frankfurt oder München könnten, je nach Lage, auch naheliegend sein. Falls sie noch Karten bekommen. Denn ...

Das passiert mit den Tickets für die verschobene Tour von Vanessa Mai

Die im Vorverkauf gekauften Tickets für die „Für immer“-Tour bleiben gültig, wie Vanessa Mai auf ihrer Instagram-Seite betont. Einzig in Dresden werden die Karten für den Auftritt im Kulturpalast Dresden am Tag des Konzerts „in gleichwertige Sitzplätze im Alten Schlachthof getauscht“, heißt es.

Wie viele ihrer Fans ist Vanessa Mai selbst auch enttäuscht über die notwendige Verschiebung der Tour. „Ich habe mich so sehr auf Euch gefreut, weiß aber, dass unser Wiedersehen im nächstens Jahr umso intensiver werden wird und darauf freue ich mich schon jetzt“, schreibt sie in Richtung ihrer Fans auf Instagram.

Vanessa Mai übersteht Sturz auf den Beckenrand gut

Am Sonntag hatte Mai noch auf ganz andere Art ihre Fans schockiert – in dem sie das Video von ihrem Sturz auf den Beckenrand eines Pools teilte – Kopf voraus. Ihr Mann Andreas Ferber konnte sie nicht mehr halten. Doch sie gab schnell Entwarnung. „Macht euch keine Sorgen, bin hart im Nehmen, alles gut.“