Nur Sekunden, nachdem mehrere US-Medien den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden am Samstag zum Sieger der Wahl in den USA erklärt haben, ist in vielen Großstädten großer Jubel ausgebrochen. Auf den Straßen New Yorks klatschten, schrien und jubelten die Menschen. Hunderte strömten Samstagmittag (Ortszeit) zum Times Square und feierten. Viele Autofahrer betätigten pausenlos ihre Hupen. Auch nach einer Stunde hatte der andauernde Applaus noch kein Ende genommen.

Fernsehsender zeigten auch Bilder aus Philadelphia in Pennsylvania mit feiernden Menschen. Kurz nachdem einige noch ausstehende tausend Stimmen von dort bekanntgegeben wurden, hatten US-Sender Joe Biden zum Sieger ausgerufen. Auch vor dem Weißen Haus in Washington jubelten die dort versammelten Demonstranten.

Die Metropolen an der US-Ostküste gelten als liberal und demokratisch, Joe Biden hat dort ersten Ergebnissen zufolge den weit überwiegenden Teil der Stimmen geholt. New York ist aber auch die Geburtsstadt des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.

Freude und Erleichterung in den Sozialen Medien

Auch in den Sozialen Medien wird der Sieg Joe Bidens gefeiert. Auf Twitter wird unter anderem der Hashtag #yourefired (Du bist gefeuert) gebraucht, ein berühmter Satz Trumps aus seiner Show „The Apprentice“. Die User benutzen diesen Satz nun, um das Ende von Trumps Präsidentschaft zu feiern.

Emotional wurde es bei einer Live-Übertragung des Fernsehsenders CNN: Als der Moderator Anderson Cooper seinen Kollegen Van Jones fragt, was das Ergebnis der Wahl für ihn bedeutet, bricht dieser vor Erleichterung in Tränen aus.

Merkel freut sich auf „künftige Zusammenarbeit mit Präsident Biden“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Biden zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl gratuliert. Sie freue sich auf die „künftige Zusammenarbeit mit Präsident Biden“, schrieb Merkel in einer am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter verbreiteten Mitteilung. „Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen“, schrieb sie weiter. Sie wünsche Biden und der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris „von Herzen Glück und Erfolg“.

Vor Merkel hatten bereits andere Regierungsmitglieder Freude und Erleichterung darüber bekundet, dass Biden den vor vier Jahren gewählten Präsidenten Donald Trump bei der Wahl besiegt hat. Allgemein wurde die Hoffnung auf bessere Beziehungen zum langjährigen Partner USA geäußert. „Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal“, erklärte etwa Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

Auch Macron und Johnson gratulieren

Nach dem Wahlsieg von Biden haben die Regierungen in Frankreich und Großbritannien eine enge Zusammenarbeit angeboten. Der französische Präsident Emmanuel Macron gratulierte Biden und seiner künftigen Vize-Präsidentin Kamala Harris und schrieb am Samstag im Onlinedienst Twitter: „Wir haben viel zu tun, um die Herausforderungen von heute in Angriff zu nehmen.“

Macron hob hervor: „Handeln wir zusammen!“ Frankreichs Staatschef war mit dem bisherigen US-Präsidenten Donald Trump unter anderem in der Klimapolitik aneinandergeraten.

Der britische Regierungschef Boris Johnson, der zu Trump ein eher gutes Verhältnis hatte, gratulierte Biden zu seiner Wahl und der ersten US-Vize-Präsidentin Kamala Harris zu „ihrem historischen Erfolg“. Die USA seien der „wichtigste Verbündete“ Großbritanniens. Er freue sich auf die Zusammenarbeit bei „gemeinsamen Prioritäten vom Klimawandel über Handel bis hin zur Sicherheit“.