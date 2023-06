Er gehörte zu den erfolgreichsten Schriftstellern in den USA: Cormac McCarthy. Der Amerikaner wurde durch seinen Thriller „No Country for old Men“ und „The Road“ weltberühmt.

Cormac McCarthy gestorben: Was ist die Todesursache?

Wie seine Agentin der dpa in New York bestätigte, soll Cormac McCarthy am Dienstag in seinem Haus in Santa Fe gestorben sein. Er wurde 89 Jahre alt. Es heißt, McCarthy sei aufgrund eines natürlichen Todes verstorben. Weitere Details werden nicht genannt. Über mögliche Krankheiten McCarthys ist in der Öffentlichkeit nichts bekannt.

Cormac McCarthy: Preise, Bücher und Privatleben

Cormac McCarthy gehörte zu den bedeutendsten Autoren in den Vereinigten Staaten. Zu Lebzeiten wurde er mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet – darunter mit dem Pulitzerpreis und dem National Book Award. Zu seinen bekanntesten Publikationen zählen „Die Straße“ (“The Road“) (2006) sowie der Westernthriller „No Country for old Men“, dessen Verfilmung 2008 sage und schreibe vier Oscars bekam. Im vergangenen Jahr veröffentlichte McCarthy gleich zwei Romane: „Der Passagier“ und „Stella Maris“. Der 89-Jährige hinterlässt laut „Daily Mail“ zwei Söhne. 2006 ließ er sich von seiner dritten Ehefrau scheiden.