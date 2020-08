Rund ein Jahr nach der Attacke in Göttingen erwartet einen 53 Jahre alten Angeklagten am Freitag (14 Uhr) das Urteil. Die Staatsanwaltschaft forderte, den Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen, eine besondere Schwere der Schuld festzustellen und ihn in Sicherungsverwahrung unterzubringen. Der 53-Jährige hatte die Tat gestanden. Nach dem Angriff war er geflohen und erst nach eineinhalb Tagen von der Polizei gestellt worden.