Griechenland. Hier gibt es vergleichsweise wenig Infizierte und Tote im Zusammenhang mit Corona. Trotzdem rücken das Land und die Insel Kreta gerade in den Fokus der Deutschen - und zwar als potentielles Urlaubsziel. Nachdem bekannt wurde, dass Während das Coronavirus Länder wie die USA, Brasilien oder Italien besonders schwer getroffen hat, sind die Zahlen anderer Länder dagegen eher gering. So auch in. Hier gibt es vergleichsweise wenigundim Zusammenhang mit Corona. Trotzdem rücken das Land und die Inselgerade in den Fokus der Deutschen - und zwar als potentielles Urlaubsziel. Nachdem bekannt wurde, dass die Bundesregierung die Reisewarnungen für 31 Länder aufheben will , wittern jetzt tausende ihre Chance auf einen Sommerurlaub im Ausland

Corona-Zahlen für Griechenland: So viele Infizierte und Tote gibt es aktuell

In Griechenland leben aktuell etwa 10,7 Millionen Menschen. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität , Stand 29. Mai, 11:50 Uhr, sind davon:

2906 Menschen an Covid-19 erkrankt. Das sind binnen 2 Tagen nur 14 mehr.

175 Menschen sind bis jetzt in Griechenland am Coronavirus gestorben.

Das geht aus Zahlen der Johns-Hopkins-University hervor, die im Internet in einer interaktiven Karte veröffentlicht werden.

So stehen die Chancen auf Urlaub in Griechenland

Athen hat angekündigt, den Tourismus aus dem Ausland neu starten zu wollen. Bis 31. Mai soll es eine Liste der Länder geben, aus denen Touristen einreisen dürfen, ohne in eine zweiwöchige Quarantäne zu müssen. Tourismusminister Charis Theocharis hofft, dass auch Deutschland dabei sein werde. „Wir glauben, wollen und hoffen es“, sagte er. Zunächst werde es am 15. Juni Flüge aus dem Ausland nur nach Athen geben. Ab dem 1. Juli sollen auch alle Regionalflughäfen für Flüge aus dem Ausland geöffnet werden. Eine Corona-Kontrolle werde es stichprobenartig an den griechischen Flughäfen nach Landung aus dem Ausland geben, teilte Athen mit.

Fähren fahren wieder – Lufthansa fliegt bald wieder Kreta und Rhodos an

Die Lufthansa will wieder mehr Flüge anbieten. Ab der zweiten Junihälfte sollen rund 20 Reiseziele vom Flughafen Frankfurt angeflogen werden - darunter auch die beliebten Urlaubsziele

Heraklion (Kreta)

Rhodos (Griechenland)

Auch zwischen den Inseln scheint der Verkehr wieder zu laufen, in Griechenland fahren seit Montag wieder Fähren auf die Inseln, und die Terrassen von Tavernen und Cafés haben wieder geöffnet.

Oft suchen User und potentielle Urlauber auch die Website von Radio Kreta . Hier werden aktuelle Infos zur Lage rund um das Coronavirus im Land veröffentlicht.

