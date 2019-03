Der Illusionist Uri Geller hat in einem offenen Brief an Theresa May angekündigt, den Brexit telepathisch zu verhindern. Die Briten hat er zum Mitmachen aufgefordert.

„Ich liebe dich sehr, aber ich werde nicht zulassen, dass du Großbritannien in den Brexit führst.“ Mit diesen Worten richtete sich der israelische Illusionist Uri Geller in einem offenen Brief an die britische Premierministerin. Der 72-Jährige spüre deutlich, dass die Mehrheit der Briten einen Austritt aus der EU ablehnt.

Deshalb werde Geller, der selbst britischer Staatsbürger ist, den drohenden Brexit telepathisch zu verhindern wissen. Im Brief an May warnt er davor, seine übersinnlichen Fähigkeiten nicht zu unterschätzen.

Mit Churchills Löffel an die Macht

Bekannt wurde Geller in den 70er Jahren mit seiner vermeintlichen Fähigkeit, allein durch Gedankenkraft Löffel zu verbiegen. Seitdem hat sich das Tafelbesteck zu seinem wichtigsten Arbeitsutensil etabliert: Theresa May etwa habe er einst einen der 5000 verbogenen Löffel berühren lassen, die auf seinem Cadillac kleben. Mit ausgerechnet diesem Löffel wiederum soll der ehemalige Premierminister Winston Churchill gespeist haben. Damit rühmt sich Geller, May indirekt ins Amt befördert zu haben.

So sollen die Briten bei der Massentelepathie mitmachen

Geller, der wie May einige Jahre im britischen Sonning gelebt hat, hält sich derzeit in Israel auf. Von dort aus will er seine psychische Energie gen Großbritannien richten. In der ITV-Sendung „This Morning“ bat er die Briten am Dienstag, bei seinem Vorhaben mitzumachen. Sie sollen sich nun jeden Tag um 11:11 Uhr sowie um 23:11 Uhr ebenfalls auf May konzentrieren.

