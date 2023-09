Eine Woche mit sommerlichen Temperaturen endet in Bayern mit Dauerregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat aktuell sogar eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Starkregen in Bayern - Welche Regionen sind betroffen?

Hinter einer Kaltfront strömt aktuell feuchte und kühle Atlantikluft nach Bayern. Diese bringt bis zum Vormittag am heutigen Freitag in den westlichen Bayerischen Alpen, tagsüber im zentralen und östlichen Bayerischen Alpenraum vorübergehend Starkregen mit Mengen um 20 Litern pro Quadratmeter (l/qm) in 6 Stunden. In 24 Stunden bis Samstagfrüh können laut DWD im westlichen und zentralen bayerischen Alpenraum gebietsweise Dauerregen mit 30 bis 50 l/qm fallen.

Doch damit ist mit dem Unwetter nicht genug: Heute Abend und in der ersten Hälfte der Nacht zum Samstag wird bevorzugt im Westen mit einzelnen Gewittern gerechnet. Dabei kann es lokal Starkregen um 15 l/qm in kurzer Zeit und starke bis stürmische Böen um 60 km/h geben.

DWD erwartet Schneefall in den Alpen

In den Alpen oberhalb von 2000 bis 2500 m kann es bis zum Samstag um 5 cm, in den höchsten Lagen auch über 20 cm Neuschnee geben.

In der kommenden Wochen wird es dann wieder trockener und die Thermometer sollen erneut auf sommerliche Temperaturen klettern. In seiner 10-Tages-Vorhersage spricht der DWD von Temperaturen bis 26/27 Grad.