Nach den dramatischen Überschwemmungen wegen heftiger Regenfälle in der italienischen Region Emilia-Romagna gibt es noch immer keine Entwarnung. Auch am Montag wird in Teilen dieses Gebiets an der Adriaküste die höchste Alarmstufe rot gelten, wie der Zivilschutz am Sonntag (21.5.) mitteilte. Der Regen sei zwar schwächer geworden und Aufräumarbeiten liefen, doch nun warnen Geologen insbesondere vor der Gefahr von Erdrutschen. Viele Straßen seien etwa völlig verschwunden und müssten komplett neu gebaut werden, zitiert die Nachrichtenagentur Ansa den Geologen Paride Antolini.

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen infolge sintflutartiger Regenfälle sind in Norditalien mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Auswärtige Amt veröffentlichte am Donnerstag (18.5.) eine Reisewarnung für Italien. Diese wurde inzwischen aufgehoben, ein Reisehinweis gilt aber weiterhin. Über zehntausend Einwohner in den betroffenen Gebieten der Region Emilia-Romagna wurden evakuiert und rund hundert schwere Erdrutsche gemeldet. Das für Sonntag (21.5.) geplante Formel-1-Rennen in Imola wurde abgesagt

36 Städte überflutet, 600 Straßen gesperrt

In der Region traten zwischen Dienstag und Mittwoch 21 Flüsse über die Ufer, 36 Städte und Gemeinden waren überflutet, 48 Lokalverwaltungen meldeten Erdrutsche. Viele Einwohner mussten sich dort in höhere Stockwerke oder auf das Dach ihrer Häuser retten.

Der Vize-Präsidentin der Region, Irene Priolo, zufolge wurden "mehr als 10.000 Menschen" evakuiert. Am Donnerstag (18.5.) ordneten die Behörden in Ravenna die sofortige Evakuierung der drei Dörfer Villanova di Ravenna, Filetto und Roncalceci an, nachdem der Fluss Lamone über die Ufer getreten war. 50.000 Einwohner der Katastrophenregion waren laut der Zivilschutzbehörde am Mittwoch ohne Strom.

Am Montag (22.5.) waren 23.000 Menschen immer noch nicht in ihre Häuser zurückgekehrt. Die meisten Betroffenen seien bei Familie und Freunden untergebracht, erklärten die Behörden der Region Emilia-Romagna. Knapp 2700 Menschen würden in Hotels, Schulen und an anderen von den Behörden bereitgestellten Orten beherbergt. Mehr als 600 Straßen blieben am Montag geschlossen. Die Region hatte die Kosten für die Reparatur des Straßen- und Transportnetzwerks am Wochenende auf mehr als 620 Millionen Euro geschätzt.

Auswärtiges Amt gibt Reisewarnung für Italien heraus

Das Auswärtige Amt (AA) hat für Italien wegen "Extremwetter" und starken Regenfällen eine Reisewarnung herausgegeben. Es komme zu Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr. "Im Landesinnern besteht die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen; an der gesamten Küste auch Mittel- und Süditaliens können Sturmfluten einsetzen", teilte das AA mit. "Besondere Vorsicht gilt momentan in den Regionen Emilia-Romagna sowie in Sizilien (jeweils höchste Alarmstufe)." Reisende werden gebeten, sich in den lokalen und sozialen Medien über die aktuelle Lage zu informieren. Außerdem sollten Verbote und Hinweisschilder sowie Warnungen und Anweisungen der Behörden unbedingt beachtet werden. Inzwischen wurde die Reisewarnung zu einem Reisehinweis herabgestuft.

Entgegen lokalen Medienberichten waren nach Angaben eines Sprechers italienischer Behörden der Präfektur Forli-Cesena am Donnerstag gegenüber AFP zunächst keine Deutschen unter den Todesopfern.

Urlaub oder Flugreise stornieren – diese Regeln gelten

Außer den Einheimischen sind auch viele Urlauber und Geschäftsleute von dem Unwetter in Italien betroffen. Diejenigen, die ihre Reise schon gebucht haben, sie aber momentan nicht antreten können, sollten jetzt klären, ob sie ihr Geld zurückbekommen. Der ADAC hat dazu einige Hinweise zusammengestellt.

Urlauber können ihre Pauschalreise kostenlos stornieren, wenn ihre Reise durch außergewöhnliche Umstände erheblich beeinträchtigt ist. Eine bestehende Reisewarnung können Kunden als Grund geltend machen, wenn sie ihre gebuchte Reise nicht antreten wollen.

Urlauber können ihre Pauschalreise kostenlos stornieren, wenn ihre Reise durch außergewöhnliche Umstände erheblich beeinträchtigt ist. Eine bestehende Reisewarnung können Kunden als Grund geltend machen, wenn sie ihre gebuchte Reise nicht antreten wollen. Die außergewöhnlichen Umstände müssen unmittelbar am geplanten Urlaubsort und zur gewünschten Reisezeit bestehen – wegen eines Unwetter auf Sardinien hat man also keinen Anspruch darauf, seinen Urlaub auf Sizilien kostenlos zu stornieren. Genauso sind Überschwemmungen im Mai kein Argument, wenn Urlauber für ihre im Oktober geplante Reise in die Emilia-Romagna Geld zurück haben wollen

Unabhängig davon lohnt es sich, beim Reiseveranstalter nachzufragen. Manche bieten unabhängig von gesetzlichen Regelungen aus Kulanz an, eine Reise aufgrund besonderer Umstände kostenfrei zu stornieren

an, eine Reise aufgrund besonderer Umstände kostenfrei zu stornieren Reiseveranstalter können eine Pauschalreise auch selbst absagen – in diesem Fall können die Kunden ihr Geld zurückverlangen

Unwetter im Urlaub – was nun?

Kommt es während des Urlaubs zu einer Naturkatastrophe, können Kunden laut ADAC ihre gebuchte Pauschalreise zwischenzeitlich kündigen. Sie müssten nur die verbrachten Urlaubstage bezahlen, für den Rest der geplanten Reise könnten sie Geld zurückverlangen. Der Veranstalter müsse darüber hinaus die frühere Rückreise organisieren und bezahlen. Ist das nicht möglich, müsse er für maximal drei Tage die Übernachtungskosten übernehmen.

Urlauber, die trotz des Unwetters in Italien bleiben wollen, haben unter Umständen Anspruch auf einen verminderten Reisepreis. Das gilt dann, wenn die Reiseleistungen nicht mehr dem gebuchten Standard entsprechen oder ganz ausfallen. Der ADAC hat dazu einen Musterantrag veröffentlicht.

Unwetter: Welche Rechte haben Individualreisende?

Wer auf eigene Faust verreist, muss selbst bei den verschiedenen Leistungserbringern nachfragen, ob er stornieren kann.

Vermieter einer Unterkunft sind nicht verpflichtet, Übernachtungen kostenfrei zu stornieren, sofern die Unterkunft gefahrlos zugänglich ist

Kann der Vermieter hingegen seine Leistung nicht erbringen, müssen die Kunden für die geplanten Übernachtungen nichts bezahlen

Geld für einen gebuchten Flug gibt es nur zurück, wenn dieser abgesagt wurde. Umbuchungen sind ebenfalls möglich. Das gilt aber nur für Flüge, die innerhalb der EU beginnen oder enden

Fällt ein Flug aufgrund außergewöhnlicher Umstände aus, muss eine Airline keine Entschädigung zahlen. Nach Angaben des ADAC muss sie beweisen, dass sie alles unternommen hat, um den Flug durchzuführen. Reisende könnten dann auch keine zusätzlichen Kosten geltend machen, etwa für weitere Übernachtungen.

Rettungskräfte arbeiteten die gesamte Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16./17.5.) durch, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Manche Kinder und ältere Menschen trugen sie auf ihrem Rücken, andere wurden in Schlauchbooten gerettet. Das italienische Militär und die Küstenwache wurden zur Unterstützung der Rettungsarbeiten hinzugezogen, Einwohner wurden zum Teil per Helikopter aus den von Wassermassen eingeschlossenen Häusern geholt.

Formel 1-Rennen fällt aus – schon das zweite Unwetter im Frühjahr

Buchstäblich ins Wasser fiel das für Sonntag (21.5.) geplante Formel-1-Rennen in Imola. Der Pegel des an die Piste grenzenden Flusses Santerno war gefährlich angestiegen, deshalb beschlossen die Organisatoren, das Rennen anzusagen. Sie könnten für die Sicherheit der Fans, Teams und Mitarbeiter nicht garantieren, erklärten sie am Mittwoch.

Nach Angaben der Wetterbehörden ist am Donnerstag (18.5.) vorerst nicht mit weiterem Niederschlag zu rechnen. "Aber wenn die Regenmenge von sechs Monaten in 36 Stunden fällt (...), hält das kein Boden aus", sagte der Präsident der Region Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, am Mittwochabend einem lokalen Fernsehsender. Die Region Emilia-Romagna war erst vor zwei Wochen von heftigem Regen, Überschwemmungen und Erdrutschen getroffen worden. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.