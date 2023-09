Nach einem kurzen, jedoch intensiven Unwetter mit heftigem Hagelschauer verwandelte sich die Stadt Worms in Rheinland-Pfalz am Dienstag in eine Winterlandschaft von weißem Glanz. Straßen waren von einer weißen Decke bedeckt, es gab sehr große Hagelkörner. Im Rhein-Lahn-Kreis kam es während des Unwetters zu einem tragischen Vorfall, bei dem eine Person auf einem Roller vom Blitz getroffen wurde und laut Polizei verstarb. Die Identität des Opfers wurde zunächst nicht näher bekannt gegeben.

Unwetter hinterlässt schwere Schäden in Worms

Nach Angaben der Feuerwehr in Worm gab es dort wegen der Unwetter bis 22.00 Uhr insgesamt 120 Einsätze. Die Berufsfeuerwehr sowie die freiwilligen Einheiten "packen an, wo es bereits möglich ist", hieß es auf der Internetseite am Abend.

Gemäß den Berichten kam es zu Überschwemmungen von Kellern und Straßen. In einigen Stadtteilen wie Herrnsheim, Pfeddersheim und Wiesoppenheim wurden Fenster zerstört und Fahrzeuge beschädigt. Zu bestimmten Zeiten kam es zu einer Überlastung der Notrufnummern, obwohl bereits zu Beginn des Unwetters die Anzahl der Annahmeplätze erhöht worden war.

Nach Angaben der Feuerwehr Worms waren die Straßen zuletzt vom späten Abend befahrbar, doch es könnten weiterhin Beeinträchtigungen auftreten. Die Feuerwehr riet dringend von unnötigen Fahrten ab.

Video zeigt Ausmaß der Schäden in Worms

Im Video wird das Ausmaß der Schäden in Worms sichtbar. Riesige Hagelkörner und Überschwemmungen sind zu sehen:

(mit Material von afp)