Auch am heutigen Montag drohen in Bayern wieder Unwetter mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes warnen zudem vor Hagel mit einer Korngröße von bis zu vier Zentimetern.

Unwetter in Bayern heute: Gewitter am Montag

Am heutigen Vormittag gibt es in Bayern neben Wolken kurze, nach Osten hin noch längere sonnige Abschnitte. Von Westen zieht dann schauerartiger Regen auf. Vor allem im Süden von Bayern kann es zu teilweise kräftigen Gewittern kommen. Dabei drohen laut DWD teils heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmetern in der Stunde, orkanartige Böen bis 110 km/h und Hagel bis 4 Zentimeter.

In der zweiten Tageshälfte ziehen aus Baden-Württemberg und aus den Alpen heraus wieder Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Die Temperaturen klettern am Montag auf 22 bis 27 Grad. Zudem weht ein von Südost auf Südwest drehender und dabei auffrischender Wind. Bei Gewittern kann es örtlich schwere Sturmböen geben. In der Nacht zum Dienstag kommt es in Bayern zunächst gebietsweise zu schweren Gewittern begleitete Regenfälle. In Alpennähe auch nach Mitternacht oftmals regnerisch, sonst nach Osten abziehende Niederschläge und einige Auflockerungen. Nachts kommt es zu einer Abkühlung auf 15 bis 10 Grad. Bei Gewittern drohen in Bayern auch nachts örtlich schwere Sturmböen.