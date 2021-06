Für heute, Donnerstag, 24.06.2021 , warnt der Wetterdienst (DWD) erneut vor Unwettern

Der Himmel verdunkelt sich am Donnerstagnachmittag und -abend schon wieder. Gestern gab es in Bayern und Baden-Württemberg, auch in Ulm und dem Kreis Neu-Ulm, starke Gewitter. Hagel und Starkregen fielen bis in die Nacht hinein – es gab viele Schäden durch das Unwetter und Hochwasser. Wird es heute abend, am Donnerstag, den 24. Juni, wieder zu örtlichen Gewittern kommen?

Unwetterwarnung DWD 24.06.2021: Meteorologe warnt

Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes warnt besonders in der zweiten Nachthäfte, also nach 0 Uhr am Freitag, 25.06.2021 vor schweren Gewittern mit bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter und Windböen bis zu 100 km/h. In den frühen Morgenstunden soll das Unwetter in Deutschland an den meisten Orten dann aber schon wieder vorbei sein und das Wetter wird besser. „In den nächsten 12 Stunden müssen wir aber aufpassen", sagt der Meteorologe des DWD am Donnerstagnachmittag.

Online gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt heute, am 24. Juni, wieder einen Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential heraus. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können jedoch erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen.

Unwetter und Gewitter in Bayern und BW heute: Ulm und Neu-Ulm betroffen

Laut DWD entwickeln sich am heutigen Donnerstagnachmittag vereinzelt, ab den frühen Abendstunden im Alpenvorland dann vermehrt schwere Gewitter, die im weiteren Verlauf zusammenwachsen und sich ostwärts verlagern.

Wetter am 24.06.2021: Hagel, Regen und Wind

Bei den örtlichen Unwettern in Bayern und Baden-Württemberg am heutigen Donnerstag, 24. Juni, muss laut DWD mit heftigem Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit bzw. bis 70 l/qm in wenigen Stunden, Hagel um 3 cm oder Hagelansammlungen sowie schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10) gerechnet werden. Vereinzelt können auch Böen bis in den Orkanbereich um 120 km/h (Bft 12) nicht ausgeschlossen werden. Gegen Mitternacht ziehen die schweren Gewitter ostwärts ab.

Gewitter-Warnung für Süd-Deutschland heute – DWD

Das ist die Unwetterwarnung für Deutschland heute: In der Südhälfte starke, teils schwere Gewitter (Unwetter). In der Mitte gebietsweise Starkregen. Bis in die Nacht hinein im Süden weitere schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel sowie schweren Sturmböen möglich.