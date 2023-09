Neben der Türkei und Griechenland hat auch Bulgarien mit schweren Unwettern zu kämpfen. Nach Angaben der Behörden sind mindestens zwei Personen ums Leben gekommen. Ab Montagabend wurden die bulgarische Schwarzmeerküste von starken Regenfällen und Gewittern heimgesucht. Dies führte dazu, dass Flüsse über die Ufer traten, Brücken beschädigt wurden und die gesamte Region südlich der Küstenstadt Burgas von der Außenwelt abgeschnitten war. Darüber hinaus mussten Hunderte von Urlaubern aus den von Überschwemmungen betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht werden.

Welche Regionen sind in Bulgarien von Unwettern betroffen?

Gemäß den Aussagen von Ministerpräsident Nikolaj Denkow am Dienstag in der stark betroffenen Küstenstadt Zarewo sind mindestens ein männlicher und ein weiblicher Mensch ums Leben gekommen. Es gibt zudem Vermisste. In den sozialen Online-Netzwerken wurden Fotos und Videos veröffentlicht, die Wohnmobile und Autos zeigen, die von den Wassermassen an der Küste ins Meer gespült wurden.

Auch in Zarewo und der Küstenstadt Achtopol standen Straßen und Wohnhäuser unter Wasser. Auf Fernsehbildern waren überflutete Autos und beschädigte Straßen zu sehen. In Zarewo wurde der Ausnahmezustand erklärt. Der Bürgermeister von Zarewo, Georgi Lapschew, äußerte sich im Sender Nova Television und sagte: "Die Menge an Regen, die hier gefallen ist, ist beispiellos".

Mehrere Städte südlich von Burgas waren vorübergehend ohne Strom. Techniker hatten Schwierigkeiten, die beschädigten Leitungen zu erreichen und zu reparieren. Das Dorf Kosti im Strandscha-Gebirge wurde evakuiert, nachdem ein Fluss dort über die Ufer getreten war. Vor dem bevorstehenden Feiertag am Mittwoch, an dem normalerweise viele Bulgaren ans Meer fahren, warnten die Behörden vor Reisen in die Region.

Klimawandel und schlechte Infrastruktur

Überschwemmungen waren an der Schwarzmeerküste bisher selten. Für die immer häufigeren Unwetterkatastrophen in Bulgarien machen Experten den Klimawandel und den schlechten Zustand der Infrastruktur verantwortlichen.

(mit Material von afp)