Mit Temperaturen bis an die 30 Grad hat Deutschland noch einmal ein Hochsommer-Wochenstart erlebt, obwohl der meteorologische Herbst schon begonnen hat. Doch spätestens am Dienstag, 12. September, dreht das Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für viele Bundesländer sogar Unwetterwarnungen veröffentlicht - auch für Bayern.

Unwetter in Bayern: Warnung vor Gewitter, Hagel und Starkregen

Laut des Meteorologen des DWD ist ab dem späten Nachmittag am Dienstag am westlichen Alpenrand sowie im Westen Bayerns mit ersten, teils kräftigen Gewittern mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, Sturmböen bis 85 km/h und kleinkörnigem Hagel zu rechnen. Kleinräumig sind demnach auch Unwetter mit heftigem Starkregen bis 40 l/qm und Hagel um 2 cm möglich. In der Nacht zum Mittwoch sind vor allem in Franken weitere teils auch schwere Gewitter mit oben abgegebenen Begleiterscheinungen möglich, in der zweiten Nachthälfte abnehmendes Unwetterpotential.

So wird das Wetter am Mittwoch in Bayern

Am Mittwoch gibt es in Bayern insgesamt viele Wolken und wiederholt schauerartig verstärkter Regen und einzelne Gewitter. Zum Abend in Unterfranken Auflockerungen und wieder meist trocken. Mit maximal 19 bis 24 Grad ist es nicht mehr so warm wie zuletzt. Es weht ein mäßiger, teilweise auffrischender Wind aus West, später Nordwest. In der Nacht zum Donnerstag nach Südbayern abziehender Regen, in der ersten Nachthälfte dort auch noch vereinzelte Gewitter. Im Norden kaum noch nass und einige Auflockerungen. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad, am kühlsten an den nördlichen Mittelgebirgen.

So wird das Wetter am Donnerstag in Bayern

Am Donnerstag ist es an den Alpen und im Vorland überwiegend stark bewölkt sowie gibt es zeitweise Regen und vereinzelte Gewitter. Sonst teils Wolken, teils Sonne und niederschlagsfrei, am meisten Sonne im nördlichen Franken. Höchsttemperaturen von 18 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Freitag an den Alpen wolkig, aber auch dort kaum noch Niederschläge. Sonst vielerorts aufklarender Himmel, jedoch gebietsweise Nebelbildung. Frühwerte zwischen 13 und 5 Grad.

So wird das Wetter am Freitag in Bayern

Am Freitag scheint häufig Sonne. Im Süden Bayerns gebietsweise, im Norden vereinzelt Quellwolken. Am Nachmittag und Abend am Alpenrand einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad. Es weht ein meist mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.