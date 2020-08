Die A8 ist am Dienstagmorgen nahe Rosenheim in Bayern wegen Überflutungen auf einem Teilstück in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Umleitungsstrecke bei Frasdorf sei ebenfalls geflutet und nicht befahrbar, sagte ein Polizeisprecher. Eine weiträumigere Umleitungsstrecke werde derzeit noch geplant. Die Sperrung zwischen Frasdorf und Achenmühle dürfte den Angaben zufolge noch mehrere Stunden andauern.

Sperrung der A8 bei Frasdorf nach Unwetter: Stau fängt bereits am Dreieck Inntal an

Auf der Google Maps ist aktuell - Stand 7:45 Uhr zu sehen, dass der Stau in Richtung Süden bereits am Dreieck Inntal anfängt.

In Richtung Norden fängt der zähfließende Verkehr auf Höhe Hasperting an. Beim Chiemseepark Felden dann geht es offenbar in einen Stau über.

Wegen Dauerregen wurde die A8 (München - Salzburg) in der Nacht überflutet und ist derzeit laut Verkehrsmeldungen derzeit zwischen den Anschlussstellen Achenmühle und Frasdorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Wie lange die Sperrung anhalten wird ist bislang unklar. Autofahrer werden gebeten, die Strecke weiträumig zu umfahren.

Sperrung der B304 wegen Überschwemmung - Hochwassergefahr an der A93

Nach Informationen von rosenheim24.de wird auch von anderen Straßen zum Teil akute Überflutungsgefahr gemeldet:

A93 (Rosenheim - Kufstein) auf Höhe Brannenburg in beiden Fahrtrichtungen Hochwassergefahr

B304 (Wasserburg - Freilassing) zwischen Traunstein und Surberg wegen Überflutung in beiden Fahrtrichtungen gesperrt

Staatsstraße 2096 zwischen Übersee und Grabenstätt und die Staatsstraße 2098 zwischen Hörgering und Ruhpolding (beides Landkreis Traunstein) jeweils wegen Überflutung gesperrt

Feuerwehr Eisenärzt teilt mit: Ortsdurchfahrt überflutet

Auf ihrer Facebook-Seite teilt die Feuerwehr aus Eisenärzt mit:

„Seit 01.30 Uhr sind wir bei mehreren Überflutungen im Ortsgebiet Eisenärzt und Siegsdorf im Einsatz. Die Ortsdurchfahrt Eisenärzt ist ebenfalls überflutet und derzeit komplett gesperrt!“

Landkreis Traunstein: Viele Einsätze nach Hochwasser

Auch aus dem Landkreis Traunstein wurden bzw. werden zahlreiche Feuerwehreinsätze gemeldet. Wie die Situation genau vor Ort ist, ist bislang noch unklar. Schwerpunkt der Einsätze scheint jedoch zwischen Übersee/Grabenstätt und Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) zu sein.

Überflutungen und Hochwasser ist auch die Gemeinde Siegsdorf betroffen. Inzwischen wurden nach Informationen von chiemgau24.de auch Feuerwehrkräfte aus dem nördlichen Teil des Landkreises alarmiert. Sie sollen ihre Kollegen in den betroffenen Gebieten unterstützen.

Überschwemmung nach Unwetter auch in Crailsheim

Weiter im Norden - in Crailsheim im baden-württembergisch-bayerischen „Grenzgebiet“ - hatte es am Montagnachmittag nach einem plötzlichen Unwetter ebenfalls eine massive Überschwemmung gegeben.

Nach Unwetter und Dauerregen: 12 Kinder aus Jugendcamp in Jenbachtal gerettet

Die starken Regenfälle in der Region werden vermutlich bis zum Mittag andauern. Einsatzschwerpunkte im Raum Rosenheim sind derzeit der östliche Landkreis mit Bernauer Ache und Prien sowie Teile der Gemeindegebiete von Tuntenhausen und Rohrdorf. Die Zahl der Einsätze steigt weiterhin an. Die Integrierte Leitstelle in Rosenheim ist deswegen inzwischen personell aufgestockt worden. Die Feuerwehren registrierten bisher rund 200 Einsätze.

Außerdem rettete die Bergwacht am Morgen gegen 4 Uhr 12 Kinder aus einem Jugendcamp im Jenbachtal. Die Kinder hatten gezeltet und wurden zu einer Bergwachthütte begleitet. Verletzt wurde niemand.

Im Süden Bayerns werden weitere Überschwemmungen erwartet

Dauerregen am Alpenrand lässt die Flüsse schneller steigen als gedacht, insbesondere im Landkreis Rosenheim kam es zu erheblichen Überschwemmungen. Die Feuerwehren mussten dort bis zum Morgen rund 200 Mal ausrücken.

Der bayerische Hochwassernachrichtendienst hatte am Montagnachmittag besonderes im Süden des Freistaates Überflutungen angekündigt. Der Deutsche Wetterdienst kündigte an, dass es im Alpenraum und in Niederbayern auch noch am Dienstag zu teils unwetterartigem Dauerregen kommen werde. „Der meiste noch zu erwartende Regen fällt bis Mittag und teilweise innerhalb weniger Stunden in schauerartiger Form.“ Am Nachmittag würden die Niederschläge nachlassen.

Immer häufiger schwere Unfälle auf der A8