Nur eine Woche nach einem schweren Lawinenunglück in Südtirol , bei dem drei Deutsche ums Leben kamen, hat es in der Region der Alpen einen weiteren dramatischen Unfall gegeben, bei dem es Tote gegeben hat. Ein Auto ist in dem Ort Luttach in Südtirol in eine Reisegruppe gefahren und hat mindestens sechs Menschen tödlich verletzt. Man gehe davon aus, dass die Opfer aus Deutschland kommen, sagte ein Polizeisprecher aus Bozen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Der Ort Luttach liegt im Ahrntal. Das Dorf ist bekannt bei Jugendgruppen aus Deutschland, die im Winter zum Skifahren kommen.

Das Auto sei gegen 1 Uhr nachts in der Nähe von Bruneck in die Gruppe gefahren - der italienische Nachrichtensender Rai nennt 1.15 Uhr als Zeitpunkt. Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus. Mehrere Menschen wurden verletzt, mindestens drei von ihnen schwer. Sie kamen in Krankenhäuser der Region. Eine Frau sei, so schreibt die „Bild“ mit einem Schädel-Hirn-Trauma per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Innsbruck in Österreich geflogen worden.

Polizei ermittelt Hergang des Unfalls in Luttach/Südtirol

Die Polizei ermittelt weiter den Hergang des Unglücks, hieß es beim Landeskommando der Carabinieri. Dem Bild-Bericht zufolge sollen die jungen Menschen nach einem Disco-Besuch auf Höhe des Hotels Tiroler Hof ausgestiegen sein, um zu ihrer nicht weit entfernten Ferien-Unterkunft zu gehen, als das Auto heranrauschte.

Medien: Unfallfahrer von Luttach in Südtirol war betrunken

Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf die italienische Nachrichtenagentur Ansa weiter schreibt, soll der Fahrer des Unfallfahrzeuges von Luttach betrunken gewesen sein. In dem Bericht heißt es zudem, dass es sich um einen „28 Jahre alten Einheimischen“ handele. Ansa berichtete demnach, dass der Mann „einen sehr hohen Alkoholgehalt im Blut gehabt“ habe. Der Mann aus Kiens sei im Krankenhaus für weitere Untersuchungen. Die italienische Nachrichtenagentur berichtete später (gegen 9.30 Uhr) am Sonntag, dass der Mann festgenommen worden sein soll. Ihm wird dem Bericht zufolge Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Das könne, so Bild unter Berufung auf den italienischen Nachrichtensender Rai, bis zu zwölf Jahre Haft, mindestens aber sechs bedeuten.

Opfer des Unfalls in Luttach in Südtirol sollen aus Norddeutschland stammen

Den Angaben zufolge müssen die Opfer noch identifiziert werden. In der Gruppe hätten sich nicht alle untereinander gekannt und nicht alle hätten Dokumente bei sei gehabt, hieß es bei der Polizei. Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulats in Mailand unterstützten die Behörden, die mit der Identifizierung der Verunglückten befasst sind, teilte das Auswärtige Amt am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit. Sie würden auch bei der Betreuung der Betroffenen helfen.

In einer weiteren Meldung der Deutschen-Presse-Agentur hieß es, dass es sich bei den Opfern des schweren Verkehrsunglücks in Südtirol handelt nach italienischen Medienberichten um junge Menschen aus Norddeutschland handele. Demnach habe die Gruppe nach einem Abend in einem Lokal an einem Reisebus in Luttach gestanden, als das Auto in die Gruppe gerast sei, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Opfer des Unfalls in Luttach in Südtirol sollen Studenten sein

Dem Bericht der Bild zufolge sollen die Opfer des Unfalls in Luttach 20 und 21 Jahre alt sein. Das von der Agentur genannte Lokal beschreibt der Bericht der Bild als Club. Beim Unfallfahrzeug soll es sich um einen Audi TT handeln. Die Deutsche Presse-Agentur bezifferte das Alter der Opfer auf 22 und 23 Jahre.

Der Münchner Merkur konkretisierte in einem Bericht, dass es sich bei den jungen Opfern um Studenten gehandelt habe. Der Bericht wiederum bezieht sich auf Rai Südtirol. Der italienische Sender hatte demn in dem Ferienhaus, in dem die jungen Menschen untergebracht gewesen waren, nachgefragt. Der „Merkur“ berichtete zudem, dass es sich bei der Straße in Luttach, an der sich der Unfall ereignete, um eine „Raserstrecke“ handeln solle.

Die Feuerwehr sperrte gemeinsam mit der Polizei und Rettungskräften die Straße nach dem Unfall in der Südtiroler Gemeinde Luttach.

© Foto: Freiwillige Feuerwehr Luttach/dpa

160 Rettungskräfte nach Unfall in Luttach im Einsatz

Der Sender Rai Südtirol berichtete, das Fahrzeug sei in Luttach im Ahrntal in eine Gruppe aus 17 Menschen gerast. Sechs von ihnen seien noch am Unfallort gestorben. 160 Einsatzkräfte waren dem Bericht zufolge im Einsatz - darunter viele von der Freiwilligen Feuerwehr Luttach. Am Morgen sollte es eine Pressekonferenz in dem Ort geben. Diese soll Rai News zufolge um 8.30 Uhr stattfinden. Die Gegend liegt in Italien an der österreichischen Grenze und ist als Ski- und Wintersportgebiet bekannt.

Im Ahrntal leben rund 6600 Menschen, die nächstgrößeren Orte in der Umgebung sind Bruneck und Brixen auf italienischer sowie Mayrhofen auf österreichischer Seite. Das Tal zieht sich parallel zur Grenze der beiden Länder in Ost-West-Richtung. Insbesondere in Costa Molini und Steinhaus sind größere Liftanlagen für das Skigebiet errichtet. Luttach selbst ist ein Dorf der Gemeinde Ahrntal, die etwas mehr als 1000 Einwohner hat. Kiens, der Ort, aus dem der vermeintliche Todesfahrer stammt, liegt etwa 30 Kilometer von Luttach entfernt.

Rettungskräfte bauten nach dem Unfall in Luttach in Südtirol schnell Zelte auf und waren mit rund 160 Personen im Einsatz.

© Foto: Freiwillige Feuerwehr Luttach/dpa

Lawinenunglücke in Südtirol und der Schweiz am vergangenen Wochenende

Erst vergangenes Wochenende kamen bei einem Lawinenunglück im Schnalstal in Südtirol drei Deutsche ums Leben. Zudem war ein Mann aus Baden-Württemberg in der Schweiz im Gebiet der Lauchernalp von einer Lawine überrascht worden und gestorben.