Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß - ein Mann in Lebensgefahr

Unfall in Dinkelsbühl

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2220 in Mittelfranken sind am Samstag zwei Autoinsassen ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher schwebt in Lebensgefahr