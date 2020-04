Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald müssen Pendler der Höllentalbahn am Donnerstag mit Zugausfällen rechnen. Wegen eines Unfalls am Vortag gibt es auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Himmelreich und Hinterzarten noch bis zum Nachmittag keinen Bahnverkehr, teilte die Bundespolizei mit. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

So kam es zu dem Unfall der S-Bahn von Breisach nach Seebrugg

Der S-Bahn-Zug der Linie 9621 von Breisach nach Seebrugg war am Mittwochnachmittag mit Steinen kollidiert. 72 Passagiere sowie die zwei Bahnmitarbeiter blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war auf der B31 ein mit Baumstämmen beladener Lkw umgekippt und habe dabei Teile einer Begrenzungsmauer zerstört. Die Steine stürzten demnach mehrere Meter senkrecht auf die Schienen.

Lkw-Fahrer verletzt in Krankenhaus - war er zu schnell?

Busse holten die Zugreisenden nach dem Unfall ab und brachten sie an ihr Ziel. Der Fahrer des Lasters kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Erste Ermittlungen deuten demnach darauf hin, dass er sein Tempo nicht an Ladung und Strecke angepasst hat.

Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Laut Polizei war vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstraße 31 war für die Bergung über acht Stunden lang gesperrt. Der entstandene Schaden und der genaue Unfallhergang waren zunächst unklar.