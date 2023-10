„Auch den ganzen Freitag danach blieb die Autobahn gesperrt. Wegen Bergungsarbeiten“, so die Verkehrsnachrichten im Radio. Mindestens sieben Menschen sind in der Nacht zuvor gegen 3.15 Uhr an einer Autobahnabfahrt bei einem V erkehrsunfall im oberbayerischen Ampfing ums Leben gekommen . Der Unfall...