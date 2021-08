Die Polizei Baden-Württemberg vermeldet auf der Autobahn ( A8 ) einen schweren Unfall .

Baden-Württemberg vermeldet auf der Autobahn ( ) einen schweren . Für eine beteiligte Person soll der Unfall tödlich gewesen sein.

gewesen sein. Ein Pkw soll außerdem brennen oder gebrannt haben.

Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Unfall A8 heute, 09.08. – Vollsperrung, Pkw brennt

Die A8 ist nach einem schweren Unfall in Fahrtrichtung München komplett gesperrt. Der laut Polizei tödliche Verkehrsunfall mit Pkw-Brand hat sich am frühen Montagmorgen ereignet. Der Fahrer des Pkw soll bei dem Unfall auf der A8 tödlich verunglückt sein.

Tödlicher Unfall A8: Mindestens eine Person gestorben

Bei dem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der A8 in Höhe Nellingen (Alb-Donau-Kreis) ist nach ersten Angaben der Polizei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Auto sei am Montagmorgen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Demnach seien ein Auto und ein Lastwagen an dem Unfall beteiligt gewesen. Details waren zunächst unklar, weil die Beamten am Morgen noch mit dem Unfall beschäftigt waren.

Stau A8 Merklingen: Verkehr wird abgeleitet

Mittlerweile soll es auf der A8 bei Merklingen am Montagmorgen, 09.08.2021, mehr als 8 km Stau geben. Der Verkehr wird in Merklingen von der Autobahn geleitet.

Stau auf B10: Verzögerung auf der B10 nach Unfall

Weil Autofahrer nach dem Unfall auf der A8 auf die B10 ausweichen, kommt es dort stellenweise zu Verzögerungen. Zwar fließt der Verkehr noch, das Verkehrsaufkommen zwischen Luizhausen und Dornstadt ist am Montagmorgen aber erhöht.