Nachdem ein Lastwagen auf der A8 umgestürzt war, kam es am Montagabend zu einer mehrstündigen Sperrung in Richtung Stuttgart. Der mit Gefahrengut geladene Lastwagen blockierte die Fahrbahn zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Hohenstadt. Die Fahrtrichtung war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Bei dem geladenen Gefahrengut handelte es sich laut Polizei um Lösungsmittel, Laugen und Farben in Form von Stückgut.

Lastwagenfahrer nach Unfall auf der A8 verletzt

Eine Vermengung der Gefahrenstoffe oder Umweltgefährdung wurde nicht festgestellt. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Für die Zeit der Räumung wurde der Verkehr von der Autobahn abgeleitet. Zeitweise bildete sich ein viereinhalb Kilometer langer Stau.