Andrij Melnyk ist seit dem 19. Dezember 2014 Botschafter der Ukraine in Deutschland. Der Jurist und Politiker spricht fließend Deutsch und Englisch und war bereits zwischen 2007 und 2010 in Deutschland als Generalkonsul der Ukraine in Hamburg tätig. Melnyk ist für seine scharfe Kritik an der Bundesregierung bekannt und das nicht erst seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Von der Bundesregierung fordert er weitere Waffenlieferungen und eine Flugverbotszone. Der Diplomat im Porträt.

Steckbrief Andrij Melnyk: Alter, Herkunft, Familie

Alle Fakten auf einen Blick:

Name: Andrij Jaroslawowytsch Melnyk

Geburtstag: 7. September 1975

Alter: 46

Geburtsort: Lwiw

Ehe: Andrij Melnyk ist verheiratet mit Svitlana Melnyk

Kinder: zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter

Beruf: Jurist, Politiker und Diplomat

Andrij Melnyk auf Twitter

Rethorisch klingt nicht schlecht. Nur: für diesen 🇩🇪Kleinmut bekommen die Ukrainer schon jetzt sowohl Pest, als auch Cholera. Wie lange noch diese Zögerlichkeit? Wieviele Ukraine müssen noch im 🇷🇺Raketenhagel Tag und Nacht sterben? #NoFlyZoneNow https://t.co/1OlKnFOElO — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2022

Andrij Melnyk - Seine Rolle im Ukraine-Krieg

Drei Monate lang - seit Beginn des russischen Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze - ist Andrij Melnyk unermüdlich durch die deutschen Talkshows gezogen und hat in ungewöhnlich scharfer Tonlage von der Bundesregierung Waffen für die Verteidigung seines Landes eingefordert. „Ich kann nicht verstehen: Wie kann man so kaltherzig und stur bleiben“, hatte er sich noch am Tag des Kriegsbeginns über Deutschland beklagt.

Vielen in der Bundesregierung galt er bis zu diesem Wochenende als Nervensäge, die sich nicht an diplomatische Gepflogenheiten hält. Am Sonntag wurde er im Bundestag minutenlang mit Applaus begrüßt. Für ihn ist es eine späte Genugtuung. „Ich habe meinen deutschen Freunden und der Bundesregierung immer gesagt, dass sie die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine nicht lange ertragen werden, ohne zu reagieren und umzusteuern“, sagt er.