Nach dem Mega-Event UFC 261 am vergangenen Wochenende können sich MMA-Fans auch an diesem Wochenende wieder auf spannende Kämpfe freuen. Die UFC Fight Night findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit dem Hauptkampf der beiden Halbschwergewichte Dominick Reyes und Jiri Prochazka statt. Zudem steigen einige aufstrebende UFC-Kämpfer wie Sean Strickland, Merab Dvalishvili und Gigi Chikadze in den MMA-Käfig.

Auch wenn keine Zuschauer bei der bevorstehenden Fight Night dabei sein werden, können Fans die Kämpfe live im Stream verfolgen.

Alle wichtigen Infos zu Uhrzeit, Fight Card und Übertragung bekommt ihr hier.

UFC Fight Night Vegas: Datum, Uhrzeit, Start – Wann beginnt der Kampf Reyes vs. Prochazka?

Die UFC Fight Night mit dem Hauptkampf Dominick Reyes vs. Jiri Prochazka findet am 01.05.2021 statt. Ausgetragen wird der Kampf in las Vegas. Die Fight-Card startet nach deutscher Zeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 04:00 Uhr. Kommentiert werden die Kämpfe von Mark Bergmann.

Event: UFC Fight Night

Datum: 01.05.2021

Start nach deutscher Uhrzeit: 02.05.2021, 04:00 Uhr (MEZ)

Ort: Las Vegas, USA.

Fight-Card und Kämpfe der UFC Fight Night in Las Vegas

Neben dem Hauptkampf zwischen Reyes und Prochazka stehen vier weitere Kämpfe auf der Fight-Card am 01.05.2021:

Dominick Reyes vs. Jiri Prochazka (Halbschwergewicht)

Cub Swanson vs. Giga Chikadze (Federgewicht)

Ion Cuțelaba vs. Dustin Jacoby (Halbschwergewicht)

Sean Strickland vs. Krzysztof Jotko (Mittelgewicht)

Merab Dvalishvili vs. Cody Stamann (Bantamgewicht)

UFC Fight Night live im TV und Stream: Die Übertragung am 02.05.2021

Im deutschen Free-TV wird das Event nicht übertragen. Allerdings kann auf DAZN ein Probemonat eingegangen werden und UFC 261 somit kostenlos gestreamt werden. Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier: