Am Samstag, den 15.05.2021, fliegen in der Ultimate Fighting Championship wieder die Fäuste: UFC 262 steht in den Startlöchern.

Nach dem Titelmatch zwischen Usman und Masvidal bei UFC 261 steigt am Samstag, den 15.05.2021, der große Kampf zwischen Michael Chandler und Charles Oliveira. Beide Kämpfer wollen die Nachfolge des zurückgetretenen UFC-Champions im Leichtgewicht Khabib Nurmagomedov antreten. Ein weiterer Showdown erwartet die UFC-Fans dann im Co-Main-Event mit dem Fight zwischen Tony Ferguson gegen Beneil Dariush.

Auf die Zuschauer kommt also eine aufregende Show zu – und das auch noch vor voll besetzten Rängen. Denn wie die UFC bekannt gab, werden die Kämpfe bei UFC 262 vor 17.000 Zuschauern ausgetragen.

Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Fight Card und Übertragung live im TV und Stream von UFC 262 bekommt ihr hier.

UFC 262: Datum, Uhrzeit, Start – Wann beginnt der Kampf Oliveira vs. Chandler?

UFC 262 mit dem Hauptkampf Charles Oliveira vs. Michael Chandler findet am 15.05.2021 statt. Ausgetragen wird der Kampf im Toyota Center in Houston im US-Bundesstaat Texas. Die Main-Card mit den vier Kämpfen wird nach deutscher Uhrzeit erst um 04:00 Uhr morgens in der Nacht von Samstag auf Sonntag starten. Bis zum Hauptkampf zwischen Oliveira und Chandler müssen sich deutsche Fans allerdings bis etwa 06:00 Uhr morgens gedulden.

Event: UFC 262, Main-Card

Datum: 15.05.2021

Start nach deutscher Uhrzeit: 16.05.2021, 04:00 Uhr (MEZ)

Vorprogramm 1 (Early Prelims): 00:15 Uhr - 02:00 Uhr

Vorprogramm 2 (Prelims): 02:00 Uhr - 04:00 Uhr

Youtube UFC 262: Oliveira vs Chandler – The Finishers (Trailer)

UFC 262 Fight-Card und Termine: Diese Kämpfe finden am 15.05.2021 statt

Neben dem Hauptkampf zwischen Oliveira und Chandler stehen drei weitere spannende Kämpfe auf der Main-Card. Die Fight-Card von UFC 262 am 15.05.2021 im Überblick:

UFC 262 Main-Card am 15.05.2021

Titelkampf im Leichtgewicht:

Charles Oliveira vs. Michael Chandler

Kampf im Leichtgewicht:

Tony Ferguson vs. Beneil Dariush

Kampf im Fliegengewicht der Frauen:

Katlyn Chookagian vs. Viviane Araujo

Kampf im Federgewicht:

Shane Burgos vs. Edson Barboza

Kampf im Bantamgewicht:

Matt Schnell vs. Rogerio Bontorin

UFC Early Prelims – Vorprogramm 1 am 15.05.2021

Ronaldo Souza gegen Andre Muniz (Mittelgewicht)

Jack Hermansson gegen Edmen Shahbazyan (Mittelgewicht)

Andrea Lee gegen Antonina Shevchenko (Fliegengewicht der Frauen)

UFC Prelims – Vorprogramm 2 am 15.05.2021

Lando Vannata gegen Mike Grundy (Leichtgewicht)

Jordan Wright gegen Jamie Pickett (Mittelgewicht)

Rafael Alves gegen Damir Ismagulov (Leichtgewicht)

Gina Mazany gegen Priscila Cachoeira (Fliegengewicht der Frauen)

Kevin Aguilar gegen Tucker Lutz (Federgewicht)

Joel Alvarez gegen Christos Giagos (Leichtgewicht)

UFC 262 live im TV und Stream: Die Übertragung

DAZN wird UFC 262 live ab 04:00 Uhr übertragen. Der Streamingdienstwirdab 04:00 Uhr übertragen. Hier findet ihr den Live-Stream auf DAZN zum Titelkampf Oliveira vs. Chandler und allen weiteren Hauptkämpfen. Kommentiert wird das Event von Mark Bergmann und dem Experten Experten Andreas Kraniotakes.

Im deutschen Free-TV wird das Event nicht übertragen. Allerdings kann auf DAZN ein Probemonat eingegangen werden und UFC 261 somit kostenlos gestreamt werden.